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Ανανέωσε και ο Ριμπάλτα στην ΑΕΚ: «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας»

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του Καταλανού, που έδωσε το σύνθημα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες

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ΑΕΚ

Την είδηση που περίμεναν πώς και πώς οι φίλοι της ΑΕΚ μετά την ανανέωση συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς γνωστοποίησε η «Ένωση».

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, για να επεκτείνει κι εκείνος τη συνεργασία του μαζί της ως το 2029.

Αφότου έδωσε τα χέρια μαζί του ο Μάριος Ηλιόπουλος τον χαρακτήρισε μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, ενώ ο Καταλανός από την πλευρά του έδωσε το σύνθημα για νέες επιτυχίες, λέγοντας ότι «τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Δείτε το σχετικό video:

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΑΕΚ ποδόσφαιρο
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