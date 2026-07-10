Γεμίζει η Λεωφόρος για το Παναθηναϊκός-Γκρασχόπερ

Τη λαχτάρα του κόσμου του Παναθηναϊκού για την ομάδα της νέας σεζόν αποτυπώνει η ζήτηση των εισιτηρίων για το ματς με την Γκρασχόπερ.

Παρόλο που πρόκειται για τεστ προετοιμασίας, πάνω από 10.000 φίλοι των «πράσινων» έχουν εξασφαλίσει θέση στη Λεωφόρο για το φιλικό του Σαββάτου (21:00).

Χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν γεμίσει οι θύρες κοντά στα κόρνερ και οι 9-10, ενώ πληρότητα 90% υπάρχει στις θύρες 6 και 7.

Εντυπωσιακή, εξάλλου, είναι και η κινητικότητα που υπάρχει όσον αφορά και στα εισιτήρια διαρκείας για το ΟΑΚΑ.

Και ειδικά στις θύρες 17Α και 17Β, όπου αποφασίστηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο να διατεθούν εισιτήρια στην προνομιακή τιμή των 280 ευρώ, έχουν ήδη διατεθεί τα 1.000 από τα συνολικά 2.500 «κομμάτια» που είναι η χωρητικότητα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.