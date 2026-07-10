Αποστολή στην Ολλανδία: Θοδωρής Καρβουνιάρης



Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η δουλειά της ΑΕΚ στην προετοιμασία της στην Ολλανδία, με τους παίκτες της Ένωσης να πραγματοποιούν πρωινή προπόνηση την Παρασκευή (10/07) μετά το ελεύθερο απόγευμα που είχαν την Πέμπτη (09/07).

Το πρόγραμμα των πρωταθλητών Ελλάδας περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ασκήσεις με μπάλα και τελειώματα φάσεων, ενώ κανονικά το «παρών» στην προπόνηση έδωσε ο Χαβιέ Ριμπάλτα που παρακολούθησε ένα μέρος του προγράμματος με τον Μάρκο Νίκολιτς.



Θυμίζουμε πως την Κυριακή (12/07) η ΑΕΚ θα δώσει και το πρώτο της φιλικό στην Ολλανδία με αντίπαλο την Ντε Γκράφτσαπ.



Δείτε βίντεο του sport-fm.gr από την πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ:

Το πρόγραμμα των πρωταθλητών Ελλάδας περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ασκήσεις με μπάλα και τελειώματα φάσεων, ενώ κανονικά το «παρών» στην προπόνηση έδωσε ο Χαβιέ Ριμπάλτα που παρακολούθησε ένα μέρος του προγράμματος με τον Μάρκο Νίκολιτς. Θυμίζουμε πως την Κυριακή (12/07) η ΑΕΚ θα δώσει και το πρώτο της φιλικό στην Ολλανδία με αντίπαλο την Ντε Γκράφτσαπ. Δείτε βίντεο του sport-fm.gr από την πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ:

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