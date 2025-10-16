Στη σύλληψη του Λούκα Βιλντόσα και της συζύγου του Μιλίτσα προχώρησε η ιταλική αστυνομία χθες το βράδυ μετά το παιχνίδι της Μπολόνια με τη Μονακό για την Ευρωλίγκα. Ο Αργεντινός άσος όπως αναφέρεται στα ιταλικά ΜΜΕ επιτέθηκε σε τραυματιοφορείς πιάνοντας τον έναν από το λαιμό.

Συγκεκριμένα, η “il resto del Carlino” που αποκάλυψε την είδηση αναφέρει με λεπτομέρειες τι συνέβη.

Όπως γράφει το σχετικό δημοσίευμα ο Βιλντόσα και η σύζυγός του επέβαιναν στο αυτοκίνητό τους μετά το ματς, όταν σε κεντρική πλατεία της περιοχής σταμάτησαν γιατί μπροστά τους ήταν ένα ασθενοφόρο, με τους τραυματιοφορείς να δίνουν τις πρώτες βοήθειες σε ένα άτομο.

Ο Βιλντόσα αρχικά «έπαιξε» με τα φώτα του αυτοκινήτου για να φύγει το ασθενοφόρο, και στη συνέχεια τους προσέβαλε. Ωστόσο δεν σταμάτησε τίποτα εδώ καθώς ο Βιλντόσα συνάντησε και πάλι το ασθενοφόρο, το οποίο είχε τις σειρήνες και το σχετικό σηματοδότη.

Ο Βιλντόσα άρχισε να κάνει μανούβρες μη επιτρέποντας στο ασθενοφόρο να περάσει. Το ασθενοφόρο σε ένα σημείο του δρόμου σταμάτησε με τους τραυματιοφορείς να πλησιάζουν τον παίκτη για να τον ρωτήσουν τον λόγο για τη συμπεριφορά του αυτή, με εκείνον να επιτίθεται σε έναν από αυτούς πιάνοντάς τη μία από τον λαιμό.

Οι συνάδελφοί της παρενέβησαν στο περιστατικό για να απωθήσουν τον παίκτη, όταν η σύζυγός του όρμηξε και άρχισε να τραβάει τα μαλλιά και να επιτίθεται και εκείνη.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν από τους άλλους τραυματιοφορείς σταμάτησαν τα πάντα, την στιγμή που έφτασαν επί τόπου και άτομα της Μπολόνια.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του Λούκα Βιλντόσα και της συζύγου του για τραυματισμό του ιατρικού προσωπικού, με την τραυματιοφορέα που δέχθηκε την επίθεση να πηγαίνει στα επείγοντα για να περάσει από μια σειρά εξετάσεων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.