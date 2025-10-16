Ρεάλ Μαδρίτης: Επέστρεψε μετά από 6 μήνες ο Μεντί

Ένα επιπλέον «όπλο» θα έχει στη διάθεσή της η Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει των προσεχών αρκετά σημαντικών παιχνιδιών της, σε Ισπανία αλλά και Ευρώπη…



Ο λόγος για την επάνοδο του Φερλάν Μεντί στη δράση μετά από απουσία σχεδόν έξι μηνών, λόγω μιας θλάσης που είχε υποστεί στον δεξιό μηρό κατά τη διάρκεια της ήττας των «μερένχες» από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Copa del Rey!

Πλέον, ο Γάλλος αριστερός μπακ ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε και τέθηκε στη διάθεση του Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος είχε προβεί σε διάφορες «αλχημείες» για να καλύψει το κενό του.Ο 30χρονος Μεντί αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2019 έναντι 48 εκατομμυρίων ευρώ από την Λιόν, ενώ έκτοτε μετράει 128 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις με την φανέλα της Ρεάλ.

