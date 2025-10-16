Παναθηναϊκός: «Καμία σχέση με την πραγματικότητα τα περί Μπενίτεθ, έχουμε προπονητή τον Κόντη»

Κανένα θέμα Ράφα Μπενίτεθ δεν υφίσταται στον Παναθηναϊκό. Αυτό τουλάχιστον επικοινωνεί η «πράσινη» ΠΑΕ, με αφορμή τα συνεχόμενα ρεπορτάζ που θέλουν τον Ισπανό τεχνικό να έχει προχωρημένες συζητήσεις με την διοίκηση του Παναθηναϊκού για να καθίσει στον πάγκο της.

Παράλληλα, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά στο «τριφύλλι», την δεδομένη χρονική στιγμή, η ομάδα έχει προπονητή και αυτός δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Κόντη.



«Σχετικά με δημοσιεύματα που συσχετίζουν τον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ, διευκρινίζουμε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή και αυτός ειναι ο Χρήστος Κόντης», ανέφερε η διαρροή της ΠΑΕ.

