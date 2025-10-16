Οι εκτός έδρας δοκιμασίες των «αιωνίων» για την Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Οι «αιώνιοι» ετοιμάζονται για εκτός έδρας δοκιμασίες στην 5η αγωνιστική της Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται ξανά στο πλευρό τους.

Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο Ολυμπιακός που φιλοξενείται την Πέμπτη (16/10) στις 22:00 από την φιλόδοξη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι. Την Παρασκευή (17/10) στις 20:30 την σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός AKTOR ο οποίος αντιμετωπίζει την πάντα υπολογίσιμη Αναντολού Εφές στην Τουρκία.

Μετά τη λήξη των αγώνων επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές, όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (16/10), Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR (17/10).

Οι μάχες των κορυφαίων της Euroleague, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.