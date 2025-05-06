Τη στιγμή που η ομάδα της Παρτιζάν προετοιμάζεται για την έναρξη των playoffs της ABA League, ένα περιστατικό με πρωταγωνιστές τους παίκτες Κάρλικ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν και Ισαάκ Μπόνγκα, ήρθε να ταράξει τα νερά στο εσωτερικό της ομάδας, καθώς ενεπλάκησαν σε σοβαρότατο επεισόδιο έξω από νυχτερινό κέντρο του Βελιγραδίου.

Το σοβαρότατο επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (5/5) έξω από νυχτερινό κέντρο της σέρβικης πρωτεύουσας, ενώ στη δημοσιότητα ήρθε σοκαριστικό βίντεο από σερβικά μέσα.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν μια παρέα ενόχλησε τις κοπέλες που βρίσκονταν μαζί με τους παίκτες της Παρτιζάν, ενώ μετά από ώρα και κατά την αναχώρησή τους από το κλαμπ, η μεγάλη ένταση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με τρεις τραυματίες, ενώ η αστυνομία έχει ανοίξει έρευνα σχετικά με το δυσάρεστο περιστατικό.

Carlik Jones, Sterling Brown ve Bonga yaralamalı kavgaya karışmış diyorlar.



Sırp medyası çalkalanıyor baya baya görüntüleri var kavga anının...pic.twitter.com/e4ig3KuM4n — yigit (@yigitdecolo) May 5, 2025

Ο σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι οι παίκτες της Παρτιζάν ήταν αυτοί που δέχτηκαν πρώτα επίθεση ρατσιστικού επιπέδου, και στη συνέχεια τα αίματα... άναψαν!

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Παρτίζαν επιβεβαιώνει ότι τρεις παίκτες βρέθηκαν χθες το βράδυ στο επίκεντρο ενός επεισοδίου που συνέβη όχι μακριά από γνωστό νυχτερινό κέντρο του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε από τους παίκτες, δέχτηκαν ρατσιστικές προσβολές από μια ομάδα αγοριών, ενώ κορίτσια από την παρέα τους βρίστηκαν με τους πιο υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς απλά και μόνο επειδή υπάρχουν σκουρόχρωμοι στην κοινωνία.

Όταν όλοι νόμιζαν ότι το περιστατικό είχε τελειώσει λεκτικά, η ίδια ομάδα αγοριών περίμενε τους παίκτες της Παρτιζάν μπροστά από τον κλαμπ μετά την αποχώρησή τους και τους επιτέθηκε σωματικά. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, ανταπέδωσαν στους επιτιθέμενους.

Ως πολίτες, αφού λάβουν κλήση από τις αρμόδιες αρχές, οι παίκτες της Παρτιζάν θα πάνε να δώσουν κατάθεση. Όλα τα εσωτερικά θέματα της Παρτίζαν θα επιλυθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς του συλλόγου».

