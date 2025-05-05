Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έκανε ένα ποστάρισμα στα social media για την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος του Ολυμπιακού.



Ο Τούρκος ανέφερε πως ανυπομονεί να κυνηγήσει πολλές επιτυχίες με την ερυθρόλευκη οικογένεια και δήλωσε πολύ χαρούμενος με τον πρώτο του τίτλο με τους Πειραιώτες.

«Αυτό το πρωτάθλημα είναι μόνο το πρώτο βήμα ενός μακρινού ταξιδιού. Στην αρχή της σεζόν, είχα έναν τραυματισμό. Αν και δεν μπορούσα να είμαι στο γήπεδο, η καρδιά μου ήταν πάντα με τους συμπαίκτες μου. Το να είμαι μέρος ενός μεγάλου συλλόγου όπως ο Ολυμπιακός και να βιώνω τη χαρά του να γίνω πρωταθλητής τον πρώτο μου χρόνο είναι πραγματικά απίθανο.



Είμαι βαθιά ευγνώμων στους συμπαίκτες μου, στο προπονητικό επιτελείο μας, στη διοίκηση και στους απίστευτους οπαδούς του Ολυμπιακού που μας στήριξαν σε κάθε περίσταση. Τώρα, το βλέμμα μας είναι στραμμένο ψηλά. Όλο και μεγαλύτεροι στόχοι μας περιμένουν. Ανυπομονώ να κυνηγήσω πολλές ακόμα επιτυχίες με αυτή την καταπληκτική οικογένεια».

