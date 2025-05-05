Κλώτσησε ευκαιρία η Athens Kallithea και η παραμονή απομακρύνεται

Την ευκαιρία να πλησιάσει τον Βόλο στους δύο βαθμούς και να μπει γερά στο κόλπο της παραμονής έχασε η Athens Kallithea! Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά πέταξε στα σκουπίδια τις τελικές της, μένοντας στο 0-0 εντός έδρας με τον Παναιτωλικό.

Κάπως έτσι, δεν εκμεταλλεύτηκε την ήττα της ομάδας της Μαγνησίας στις Σέρρες (3-0) και βρίσκεται στο -4 από τη σωτηρία, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε των playouts.

Με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας παίζει την επόμενη αγωνιστική η Athens Kallithea, υποδέχεται τον Βόλο ο Παναιτωλικός.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 3-4-3 παρέταξε την Athens Kallithea ο Στέλιος Μαλεζάς. Στην εστία ο Γκέλιος και οι Πασαλίδης, Ισιμάτ-Μιρέν, Τσιβελεκίδης στην τριάδα των στόπερ. Σοΐρι, ΜακΓκάρι τα φουλ-μπακ, με τους Μεγιάδο, Μερκάτι στα χαφ. Μπροστά τους οι Βαλμπουενά, Ντεμέτριους και φορ ο Αλφαρέλα.

Με 3-5-2 κατέβασε τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης. Στο τέρμα ο Τσάβες και στα στόπερ οι Μλάντεν, Παντελάκης, Στάγιτς. Οι Μπακάκης, Αποστολόπουλος στα μπακ, οι Κοντούρης, Λιάβας, Λουίς στην τριάδα του άξονα και ο Ρόα με τον Τετέι το δίδυμο των επιθετικών.

Το ματς

Ισορροπημένο ήταν το πρώτο ημίχρονο, με την Καλλιθέα από το 20λεπτο και μετά να ανεβαίνει και να αρχίζει να γίνεται απειλητική. Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ήρθε στο 36ο λεπτό και άνηκε στον Παναιτωλικό. Μετά από παράλληλο γύρισμα του Κοντούρη, ο Ρόα έκανε την προβολή αλλά δεν βρήκε οριακά την μπάλα για να σκοράρει.

Η μεγαλύτερη φάση ωστόσο του αγώνα άνηκε στην Καλλιθέα και συγκεκριμένα στο 44ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα του Αλφαρέλα, ο Μιρέν βρέθηκε σε θέση φορ και έκανε το ψαλιδάκι, αλλά ο Τσάβες έκανε απίθανη επέμβαση κρατώντας το μηδέν. Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους δεν άλλαξε κάτι και οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια χωρίς τέρματα (0-0).

Η Καλλιθέα μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος και είχε τον έλεγχο του αγώνα. Αντίθετα ο Παναιτωλικός έπαιζε κυρίως στις αντεπιθέσεις. Στο 57’ ο Μερκάτι έκανε ένα σουτ, ο Τσάβες πήγε να μπερδευτεί, αλλά τελικά μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Στο 70’ ο Τσιβελεκίδης πήρε την κεφαλιά σχεδόν από τη μικρή περιοχή, αλλά δεν βρήκε για λίγο εστία, με τους γηπεδούχους να χάνουν ακόμη μια ευκαιρία για να σκοράρουν.

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά έχασε ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ και συγκεκριμένα στο 83’, όταν ο Λουκίνας έκανε κεφαλιά-πάσα, όμως Μεχίας δεν μπόρεσε από κοντά να σκοράρει με προβολή! Η τελευταία φάση άνηκε ξανά στους γηπεδούχους, όταν στις καθυστερήσεις έγιναν συνεχόμενες τελικές μέσα από την περιοχή, αλλά κανείς εκ των Τσιβελεκίδη και Τζάνι δεν μπόρεσαν να σκοράρουν από κοντά… Κάπως έτσι το 0-0 μοιραία έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή και η Καλλιθέα βλέπει την παραμονή της στην κατηγορία ολοένα να απομακρύνεται.

MVP: Ο Τσάβες όποτε χρειάστηκε κράτησε με μεγάλες επεμβάσεις το μηδέν και τον βαθμό για τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο.

Η σφυρίχτρα: Ο Πολυχρόνης δεν είχε δύσκολες φάσεις για να διαχειριστεί στο παιχνίδι, αλλά σφύριζε αρκετά και στο τέλος με πολλά και εύκολα φάουλ έδειξε σαν να προσπαθεί να «προστατεύσει» τον Παναιτωλικό και επί της ουσίας να μην… επηρεάσει (ή αλλάξει να το πούμε καλύτερα) το 0-0. Δεν διαμόρφωσε αποτέλεσμα, αλλά προσπαθούσε να τελειώσει τυχόν φάσεις που μπορεί να έφερναν φωνές.

Το LIVE της αναμέτρησης.

Athens Kallithea (Στέλιος Μαλεζάς): Γκέλιος, Ισιμάτ-Μιρίν, Σοΐρι, Πασαλίδης (46’ Μεχίας), Τσιβελεκίδης, Μεγιάδο, ΜακΓκάρι (79’ Μανθάτης), Μερκάτι, Βαλμπουενά (63’ Λουκίνας), Ντεμέτριους (63’ Λεμπόν), Αλφαρέλα (79’ Τζιάνι).

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Παντελάκης, Μλάντεν, Στάγιτς, Μπακάκης (71’ Πέρες), Αποστολόπουλος, Κοντούρης (62’ Μπελεβώνης), Λιάβας, Μιγκέλ Λουίς (71’ Μπουζούκης), Ρόα (71’ Κουρί), Τετέι (86’ Χοτζα).

