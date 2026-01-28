Ο Ολυμπιακός παρά την καλή απόδοση του Άγιαξ και το σοκ της ισοφάρισης του Ντόλμπεργκ έκανε την υπέρβαση στο Άμστερνταμ, νίκησε τον Αίαντα με 1-2 και πέρασε στην ενδιάμεση φάση του Champions League, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στις 16 κορυφαίες ομάδες του θεσμού. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήθελε μόνο νίκη, καθώς δεν τον ευνοούσαν τα υπόλοιπα αποτελέσματα και την πήρε κόντρα σε μία ολλανδική ομάδα που επίσης είχε ελπίδες πρόκρισης και αυτό μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την επιτυχία της ελληνικής πλευράς.

Οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο κέρδισαν το εισιτήριο για την ενδιάμεση φάση, αλλά πλασαρίστηκαν και σε καλή θέση και έχουν ελπίδες πρόκρισης στους «16», καθώς ο επόμενος αντίπαλος - Αταλάντα ή Λεβερκούζεν - σε καμία περίπτωση δεν φοβίζει.

Ο Μεντιλίμπαρ είχε να διαχειριστεί ως μοναδική απουσία αυτή του Γιάρεμτσουκ, ενώ επέλεξε να αφήσει εκτός βασικής ενδεκάδας τον Τσικίνιο. Ο Τζολάκης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρέτσο, Πιρόλα δίδυμο στόπερ, με τον Κοστίνια δεξιά και με τον Ορτέγκα αριστερά. Έσε και Μουζακίτης ήταν οι δύο στον άξονα, με τους Ζέλσον, Ροντινέι στα άκρα και με τους Ταρέμι, Ελ Κααμπί να είναι οι πιο προωθημένοι.

Από την άλλη, ο Φρεντ Γκριμ δεν μπορούσε να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ιτακούρα, ενώ ο εκτός αποστολής έμεινε τελικά και ο Μπέργκχαους, ο οποίος έχει να αγωνιστεί από τον Οκτώβριο. 4-3-3 το σύστημα για τους γηπεδούχους, με Γιάρος τερματοφύλακα, Γκαέι, Σούταλο, Μπάας και Βάινταλ τετράδα άμυνας μπροστά του. Κλάασεν, Ρέγκερ και Στερ ξεκίνησαν ως τριάδα στον άξονα, με τους Γλουκ, Γκοντς να κινούνται στα άκρα, πλαισιώνοντας τον σέντερ φορ Ντόλμπεργκ.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και με τον Ολυμπιακό να έχει πολύ ψηλά την αμυντική του γραμμή στα πρώτα λεπτά. Η πρώτη τελική προσπάθεια ήταν των γηπεδούχων και ήρθε στο 8’, όταν μετά από ένα συρτό γύρισμα του Βάινταλ, ο Κλάασεν βρέθηκε με χώρο στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς την εστία, ενώ ο Ρέτσος απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Οι Πειραιώτες απάντησαν στο 13’, όταν ο Ροντινέι εκτέλεσε κόρνερ και ο Κοστίνια πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα όμως να πηγαίνει στο κέντρο της εστίας και πάνω στον Γιάρος, ενώ στο 14’ ο Ντόλμπεργκ επιχείρησε μακρινό σουτ, με τον Μουζακίτη να βάζει την κόντρα και να διώχνει σε κόρνερ. Ισορροπημένο το παιχνίδι στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να βγάζει νέα τελική στο 22’, όταν ο Ταρέμι κοντρόλαρε μια δύσκολη μπαλιά και έστρωσε την μπάλα στον Κοστίνια, ο οποίος σούταρε ψηλά άουτ από μακριά.

Η σημαντικότερη φάση του Άγιαξ ήρθε στο 25’, με τον Βάινταλ να συγκλίνει από τα αριστερά και να κάνει το συρτό γύρισμα, ενώ ο Τζολάκης επενέβη με το πόδι και ο Γκλουκ πήρε το… ριμπάουντ, όμως σούταρε χηλά άουτ από πολύ πλεονεκτική θέση. Στο 28’ ο Πιρόλα ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά από τον Μπιανκόν, ενώ στο 32’ οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα, με τον Ντόλμπεργκ να πλασάρει σωστά στην κίνηση μετά από σέντρα του Γκοντς, με το γκολ όμως να ακυρώνεται για οριακότατο οφσάιντ του Δανού επιθετικού.

Στο 38’ ο Μπιανκόν έκανε μια βαθιά μπαλιά, αλλά ο Ελ Κααμπί δεν μπόρεσε να κοντρολάρει εντός της μεγάλης περιοχής, ενώ στο 43’ ο Ροντινέι έκλεψε και έκανε το γύρισμα, με το εν κινήσει πλασέ του Ταρέμι να σταματά σε αμυντικό. Στο 44’ ο Ντόλμπεργκ έβγαλε μαγική κάθετη πάσα για τον Γκαέι, όμως ο Ορτέγκα τον πίεσε σωστά για να τον ωθήσει στο να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου μαζί με την μπάλα, ενώ στο 45’+1’ ο Γκαέι έκανε το γύρισμα, με τον Ντόλμπεργκ να μην μπορεί να πλασάρει σωστά.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να απειλεί στο 46’, όταν ο Έσε έκανε τη βαθιά μπαλιά και ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά πέφτοντας στο χορτάρι. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να προηγηθούν στο 52’, με τον Ρέτσο να κάνει μια βαθιά μπαλιά και με τους Ταρέμι-Ζέλσον να συνδυάζονται άψογα, πριν ο τελευταίος τελειώσει ιδανικά τη φάση για να «γράψει» το 0-1!



Στο 56’ ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά την εστία των γηπεδούχων, όταν μετά από λάθος πάσα του Μπάας, ο Ελ Κααμπί έκλεψε αλλά καθυστέρησε, με αποτέλεσμα ο Σούταλο να τον προλάβει και να παραχωρήσει κόρνερ, από το οποίο ο Μουζακίτης έκανε τη σέντρα και ο Ρέτσος πήρε την καρφωτή κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ. Στο 58’ ο Τζολάκης μπλόκαρε εύκολα ένα μακρινό και συρτό σουτ του Στερ, ενώ στο 59’ ο Γκοντς δεν βρήκε στόχο από πλεονεκτική θέση.



Στο 65’ οι παίκτες του Άγιαξ συνεργάστηκαν υπέροχα, με την μπάλα να καταλήγει στον Στερ που έκανε δυνατό σουτ, με την μπάλα να κοντράρει στον Μουζακίτη και με τους VAR να καλούν τον Λετεσιέ για να δει τα ριπλέι, ελέγχοντας πιθανό πέναλτι για χέρι. Τελικά, το πέναλτι δόθηκε από τον Γάλλο διαιτητή, με τον Ντόλμπεργκ να το εκτελεί με πολύ δύναμη και να νικά τον Τζολάκη για το 1-1.



Ακολούθησε… ροντέο, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν αμφότερες το γκολ που θα τις έβαζε μπροστά! Αυτός που βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα ήταν ο Ολυμπιακός, στο 79’, με τον Τσικίνιο να εκτελεί κόρνερ και με τον Έσε να πιάνει υπέροχη καρφωτή κεφαλιά, για να νικήσει τον Γιάρος και να διαμορφώσει το 1-2!

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)

Βοηθοί: Σιρίλ Μουνιέ, Μεντί Ραχμουνί

Τέταρτος: Ζερεμί Πινιάρ

VAR: Τζάρεντ Ζίλετ (Αγγλία)

AVAR: Ματιέ Βερνίς (Γαλλία)

