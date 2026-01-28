Σε μια επιθετική κίνηση για την καταπολέμηση της πειρατείας στον κλάδο της εστίασης και των ξενοδοχείων, το ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου (La Liga) προσφέρει πλέον «αμοιβές» σε πολίτες που λειτουργούν ως πληροφοριοδότες.

Η πρωτοβουλία, την οποία προωθεί ο πρόεδρος της La Liga, Javier Tebas, στοχεύει στην προστασία των καταστημάτων που πληρώνουν ακριβές εμπορικές άδειες μετάδοσης — οι οποίες μπορεί να κοστίζουν στα μπαρ πάνω από 1.000€ το μήνα.

Η αμοιβή περιλαμβάνει μια εφάπαξ πληρωμή 50€ ανά επιβεβαιωμένη αναφορά, με τα καταστήματα-στόχοι να είναι μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες και πρακτορεία στοιχημάτων.

Οι χρήστες πρέπει να υποβάλουν αναφορά μέσω της επίσημης πλατφόρμας "LALIGA Bares" ή μέσω email. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία και την ακριβή τοποθεσία του καταστήματος, ενώ στη συνέχεια η ομάδα κατά της πειρατείας της La Liga επαληθεύει την καταγγελία πριν καταβληθεί η αμοιβή.

Η La Liga έχει καταστήσει αρκετά εύκολο για τον μέσο θαμώνα να καταλάβει αν ένα μπαρ μεταδίδει «πειρατικά» τον αγώνα. Οι νόμιμες εμπορικές μεταδόσεις διαθέτουν συγκεκριμένα υδατογραφήματα (watermarks) στη γωνία της οθόνης.

Το γράμμα "B" πρέπει να είναι ορατό σε μπαρ και εστιατόρια, ενώ το γράμμα "A" πρέπει να είναι ορατό σε πρακτορεία στοιχημάτων. Αν παίζει ένας αγώνας σε μια ισπανική παμπ και αυτά τα γράμματα λείπουν, η μετάδοση θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη.

Η ανακοίνωση αντιμετωπίστηκε με ένα μείγμα χιούμορ και εχθρότητας στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε πλατφόρμες όπως το X και το Reddit.

Πολλοί φίλαθλοι επέκριναν την κίνηση, χαρακτηρίζοντάς την «αξιολύπητη» ή «απελπισμένη», ενώ ορισμένοι χρήστες προσέφεραν χιουμοριστικά 51€ σε όποιον εντοπίσει έναν «πληροφοριοδότη».

Οι επικριτές επισημαίνουν ότι ενώ η La Liga προσφέρει 50€ για την καταγγελία ενός μπαρ, η νόμιμη συνδρομή παραμένει απαγορευτικά ακριβή για έναν μικρό επιχειρηματία, γεγονός που συχνά οδηγεί εξαρχής στην πειρατεία.

Ο Javier Tebas παραμένει σταθερός, δηλώνοντας ότι η πειρατεία κοστίζει στην ισπανική βιομηχανία ποδοσφαίρου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και υπονομεύει τη βιωσιμότητα του αθλήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.