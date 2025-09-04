Λογαριασμός
Βαριά τιμωρία για Βαλβέρδε: Δέχθηκε τέσσερις αγωνιστικές για την αποβολή του κόντρα στην Μπέτις

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε τιμωρήθηκε με τέσσερις αγωνιστικές μακριά από τον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, μετά από την αποβολή του στην αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε, προπονητής της Αθλέτικ Μπιλμπάο, τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ισπανικής Ομοσπονδίας με τέσσερις αγωνιστικές αποκλεισμό, έπειτα από την αποβολή του στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μπέτις για τη LaLiga.

Η βαριά ποινή, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον ισπανικό Τύπο, οφείλεται στη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα: οι διαιτητές κατέγραψαν έντονες διαμαρτυρίες, χειρονομίες αμφισβήτησης των αποφάσεων, αλλά και ειρωνικά χειροκροτήματα προς την ομάδα διαιτησίας.

Η απόφαση θεωρείται «υπερβολική» από πολλούς, καθώς σπάνια οι προπονητές τιμωρούνται με τόσο μεγάλη ποινή για παρόμοιες συμπεριφορές. Παράλληλα, η Μπιλμπάο θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία του Βαλβέρδε από τον πάγκο σε τέσσερις αγωνιστικές της LaLiga, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα.

Η υπόθεση έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση στην Ισπανία για την αυστηρότητα των πειθαρχικών οργάνων και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι αντιδράσεις των προπονητών προς τους διαιτητές.

