Τιμωρία στην ΑΕΚ εξαιτίας συμβάντων στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ επέβαλε η UEFA. Ενεργοποιώντας την ποινή που είχε επιβληθεί με αναστολή στην «Ένωση», η ομοσπονδία αποφάσισε το κλείσιμο των θυρών 19-21-23-25 στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Κάτι που σημαίνει ότι στο πρώτο εντός έδρας ματς της League Phase του Conference League οι «κιτρινόμαυροι» θα υποδεχθούν την Αμπερντίν στις 23 Οκτωβρίου με κλειστό το κάτω διάζωμα του πετάλου προς το άλσος.

Παράλληλα η UEFA επέβαλε και τσουχτερό πρόστιμο στην ΑΕΚ που φτάνει συνολικά τις 86.000 ευρώ (και επιμερίζεται σε 30.000 ευρώ για καπνογόνα, 18.000 ευρώ για κλειστούς διαδρόμους, 18.000 ευρώ για λέιζερ, 17.500 ευρώ για συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας και 2.500 ευρώ για είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο).

Μάλιστα η «Ένωση» τιμωρήθηκε και με μια ακόμη αγωνιστική κεκλεισμένων των συγκεκριμένων θυρών, ωστόσο αυτή η ποινή θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για δυο χρόνια και θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση νέου παραπτώματος.

