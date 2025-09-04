Λογαριασμός
Τραγωδία στη Βραζιλία: Τερματοφύλακας ποδοσφαίρου σάλας άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο

Κατέρρευσε ξαφνικά ενώ πανηγύριζε απόκρουση σε πέναλτι…

Βραζιλία

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα ποδοσφαίρου σάλας στη Βραζιλία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα (και λίγο αφότου είχε αποκρούσει πέναλτι) ο τερματοφύλακας Έντσον κατέρρευσε στο παρκέ.

Μπροστά λοιπόν στα έντρομα μάτια των υπόλοιπων παικτών και των θεατών, έφτασε ιατρική βοήθεια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Εκεί όμως δεν τα κατάφερε και εντέλει έχασε τη ζωή του, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

