Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα ποδοσφαίρου σάλας στη Βραζιλία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα (και λίγο αφότου είχε αποκρούσει πέναλτι) ο τερματοφύλακας Έντσον κατέρρευσε στο παρκέ.

Μπροστά λοιπόν στα έντρομα μάτια των υπόλοιπων παικτών και των θεατών, έφτασε ιατρική βοήθεια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Εκεί όμως δεν τα κατάφερε και εντέλει έχασε τη ζωή του, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Um jogador de futebol de salão morreu na noite da última terça-feira (2), em Augusto Corrêa, municipio localizado na região nordeste do Pará. O caso chocou outros atletas, torcedores e toda a região. pic.twitter.com/PIqXrfsrlv — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) September 3, 2025

