Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Λιθουανός NBAer θέλει να αποχωρήσει από τους Νάγκετς και να παίξει στην Ευρώπη, αποκλειστικά και μόνο για τον Παναθηναϊκό. Πραγματικά είναι απίθανο.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται κοντά στο να αποκτήσουν έναν παίκτη που έχει ρόλο και είναι παραπάνω από παιγμένος στον «μαγικό κόσμο»! Μία ματιά στα νούμερα του Βαλαντσιούνας αρκεί για να καταλάβει κανείς. Παναθηναϊκός: Πάει για «μπαμ» 20ετίας, τα νούμερα του Βαλαντσιούνας στο NBA.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.