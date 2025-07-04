«Επέστρεψε»: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραμονή του Τάισον

Επίσημη μορφή πήρε η παραμονή του Τάισον στον ΠΑΟΚ! Μάλιστα, η ανακοίνωσε για τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό επισημοποιήθηκε με ένα απολαυστικό βίντεο, με τον ποδοσφαιριστή να λέει ένα από τα συνθήματα της «ασπρόμαυρης» εξέδρας και την ΠΑΕ να γράφει στη λεζάντα: «Επέστρεψε!» και να ενημερώνει πως η συμφωνία είναι για μία σεζόν.

Συγκεκριμένα, το βίντεο ξεκινά με την κάμερα να πηγαίνει στα αποδυτήρια της Τούμπας, εκεί όπου βρίσκεται ο Τάισον και τραγουδά το καθιερωμένο σύνθημα των οπαδών, που τραγουδούν μαζί με τους παίκτες μετά τα παιχνίδια, μπροστά στη θύρα 4!



