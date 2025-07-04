Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Επέστρεψε»: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραμονή του Τάισον

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε στα social media την παραμονή του Τάισον!  

Τάισον

Επίσημη μορφή πήρε η παραμονή του Τάισον στον ΠΑΟΚ! Μάλιστα, η ανακοίνωσε για τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό επισημοποιήθηκε με ένα απολαυστικό βίντεο, με τον ποδοσφαιριστή να λέει ένα από τα συνθήματα της «ασπρόμαυρης» εξέδρας και την ΠΑΕ να γράφει στη λεζάντα: «Επέστρεψε!» και να ενημερώνει πως η συμφωνία είναι για μία σεζόν.

Συγκεκριμένα, το βίντεο ξεκινά με την κάμερα να πηγαίνει στα αποδυτήρια της Τούμπας, εκεί όπου βρίσκεται ο Τάισον και τραγουδά το καθιερωμένο σύνθημα των οπαδών, που τραγουδούν μαζί με τους παίκτες μετά τα παιχνίδια, μπροστά στη θύρα 4!
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark