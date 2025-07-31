Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τζέσικα Πεγκούλα τα ξημερώματα της Πέμπτης (31/7), γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ στον δεύτερο γύρο του Canadian Open στο Μόντρεαλ.

Η Αμερικανίδα, Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος του τίτλου, επέβαλε τον ρυθμό της και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Η Πεγκούλα εμφανίστηκε σταθερή και αποτελεσματική κατακτώντας το πρώτο σετ με 7-5. Στο δεύτερο σετ πέτυχε άμεσα break στο πρώτο service game της Σάκκαρη, πήρε προβάδισμα με 4-1 και διατήρησε τον έλεγχο έως το τέλος, ολοκληρώνοντας τη νίκη της με 6-4.

Η Σάκκαρη, παρά την προσπάθειά της να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση, μένοντας εκτός συνέχειας στο τουρνουά του Μόντρεαλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

