Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού (21/9, 21:00) μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 4η αγωνιστική της Super League.

Με εξαίρεση τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος ακολούθησε ξανά ατομικό πρόγραμμα, λόγω των μυϊκών ενοχλήσεων στη γάμπα και θα κάνει προσπάθεια να είναι έτοιμος στο ματς της Πέμπτης (25/9) με τη Γιούνγκ Μπόις στη Βέρνη, ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα απουσιών.

Το σημερινό πρόγραμμα στο «Γ. Καλαφάτης» περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πελίστρι.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που απαρτίζουν την αποστολή για τον αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.

Εκτός της 23μελούς αποστολής έμειναν πλην του «λαβωμένου» Πελίστρι και οι Πάντοβιτς και Μπρέγκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

