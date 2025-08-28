Μπενφίκα: Προσπαθεί να ολοκληρώσει μια από τις ακριβότερες μεταγραφές της ιστορίας της

Βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ολοκληρώσει μια από τις ακριβότερες μεταγραφές της ιστορίας της η Μπενφίκα!



Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «Record», οι «αετοί της Λισαβόνας» προσφέρουν 30 εκατ. ευρώ (μαζί με μερικά ακόμα ως μπόνους επίτευξης συγκεκριμένων στόχων και ποσοστό μεταπώλησης) στη Σαχτάρ, στην προσπάθειά τους να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Γκιόργκι Σουντάκοφ!

Στα 22 του, ο νεαρός μεσοεπιθετικός θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ουκρανικού ποδοσφαίρου, έχοντας εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του για τη Σαχτάρ στις πρόσφατες σεζόν.



Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί, αυτή η μεταγραφή θα είναι μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της Μπενφίκα, αφού μεγαλύτερο ποσό είχε δοθεί μόνο για τον Έντσο Φερνάντες (44 εκατ. ευρώ από Ρίβερ Πλέιτ) και Ντάρβιν Νούνιες (34 εκατ. από Αλμερία).

