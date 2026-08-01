Το Μουντιάλ δεν πωλείται: Αποσύρεται η ιδέα Ινφαντίνο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η UEFA αποφάσισε να μποϊκοτάρει όλες τις διοργανώσεις της FIFA εξαιτίας της προσπάθειας του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει μερίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Η UEFA απαίτησε πλήρη εγκατάλειψη του σχεδίου πώλησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και δεσμευτικές εγγυήσεις πως δεν θα επανέλθει ποτέ στο τραπέζι, χαρακτηρίζοντας το ως αμετάκλητη ιδιοποίηση των διοργανώσεων από ιδιωτικά συμφέροντα.

Οι UEFA, AFC και CONCACAF έθεσαν τέλος στην ιδέα αυτή, προκαλώντας την οριστική απόσυρση του σχεδίου από τη FIFA, που ανακοίνωσε την απόσυρση της σχετικής πρότασης.

UEFA, AFC και CONCACAF έβαλαν «ταφόπλακα» στα σχέδια Ινφαντίνο για πώληση του Μουντιάλ. Σήμερα η FIFA ανακοίνωσε πως η ιδέα μπαίνει οριστικά στο συρτάρι.Αντιδρώντας στα σχέδια του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει μερίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA) αποφάσισε προ ημερών να μποϊκοτάρει όλες τις διοργανώσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FIFA) εφεξής και για όσο εξακολουθούσε να υφίσταται αυτή η ιδέα.



Η UEFA απαίτησε επιπλέον όχι μόνο πλήρη εγκατάλειψη του σχεδίου, αλλά και δεσμευτικές εγγυήσεις πως δεν πρόκειται να επανέλθει αυτό ή κάτι παρεμφερές στο τραπέζι. Διαπιστώνοντας κατηγορηματικά στην ανακοίνωσή της πως «το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πωλείται», η UEFA άσκησε δριμεία κριτική στη FIFA πως δρα κατά παράβαση των ευθυνών της ως θεματοφύλακας του ποδοσφαίρου, καθώς και ότι φέρνει «τις εθνικές ομοσπονδίες ανά τον κόσμο αντιμέτωπες με ένα τελεσίγραφο: είτε να αποδεχθούν την αμετάκλητη ιδιοποίηση των σημαντικότερων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων από ιδιωτικά συμφέροντα είτε να υποστούν τις συνέπειες», σε μία συνθήκη που συνιστά «διακυβέρνηση μέσω εκφοβισμού» και μία «πράξη εξαναγκασμού ανάξια ενός θεσμού στον οποίο έχει ανατεθεί η προάσπιση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου».

Πηγή: Deutsche Welle

UEFA, AFC και CONCACAF έθαψαν την ιδέαΟι αντιδράσεις μάλιστα δεν περιορίστηκαν στην Ευρώπη. Η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC), που είχε τείνει πολλάκις χείρα βοηθείας προς τον Ινφαντίνο και τον οποίο στήριζε κιόλας για την επανεκλογή στον προεδρικό θώκο της FIFA, χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτο» το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε ενδελεχώς για το εγχείρημα.Σε επίσημη τοποθέτησή του ο πρόεδρος της AFC, Σαλμάν μπιν Ιμπραχίμ αλ-Καλίφα, υπογράμμισε πως με τις «μονομερείς κινήσεις» της η FIFA «υπονομεύει τα ίδια τα θεμέλια του ποδοσφαίρου», προσθέτοντας δε πως η AFC «εκπλήσσεται που το παρόν χρονοδιάγραμμα δίνει μονάχα ένα εξαιρετικά περιορισμένο διάστημα» για τις απαραίτητες συναφείς διαβουλεύσεις.Η αλλαγή στάσης της AFC ήταν καθοριστική. Διότι σε συνδυασμό με την απειλή της UEFA και την αντίθεση που εξέφρασε και η CONCACAF (Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής), ο Ινφαντίνο διαπίστωσε πως δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Καθώς οι τρεις συνομοσπονδίες εκπροσωπούν 136 από τα 211 μέλη - και άρα η πρόταση σίγουρα θα απορριπτόταν - η FIFA ανακοίνωσε σήμερα πως το σχέδιο αποσύρεται οριστικά.Όπως μετέδωσε και το BBC, ο Ινφαντίνο δήλωσε πως το πρότζεκτ «δημιούργησε διχόνοιες» που «δεν εξυπηρετούν πλέον» τον αρχικό σκοπό του εγχειρήματος. Και ως εκ τούτου, «η πρόταση αποσύρεται».Για να φτάσει βέβαια σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος της FIFA, όχι μόνο έστρεψε τον μισό ποδοσφαιρικό πλανήτη εναντίον του και δίχασε τις συνομοσπονδίες σε δύο στρατόπεδα, αλλά επιπλέον έχασε και πολύ στενούς του συνεργάτες, όπως ο Κάρλος Κορντέιρο. Ο κορυφαίος σύμβουλος του Ινφαντίνο επί θεμάτων παγκόσμιας στρατηγικής και διακυβέρνησης εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του με την πρόταση, τη χαρακτήρισε ως «μία κακή συμφωνία» που θα «έθετε σε υποθήκη» το μέλλον του ποδοσφαίρου - και χθες υπέβαλε την παραίτησή του.Το εγχείρημα της FFEΣτο επίκεντρο του εγχειρήματος βρέθηκε η ιδέα της FIFA Forward Enterprise (FFE), μιας νέας εμπορικής θυγατρικής στην οποία η FIFA σκόπευε να συγκεντρώσει τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, εισιτήρια, αδειοδοτήσεις – και τη διοργάνωση των τουρνουά της. Η εταιρεία αποτιμάται από την JPMorgan περίπου στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και η FIFA πρότεινε να διαθέσει έως το 20% αυτής σε εξωτερικούς επενδυτές, αντλώντας έτσι έως 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Του επενδυτικού αυτού σχήματος φιλοδοξούσε να ηγηθεί η Thrive Eternal του Τζόσουα Κούσνερ, αδελφού του Τζάρεντ Κούσνερ – γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.Ο Τζιάνι Ινφαντίνο παρουσίασε το σχέδιο ως μία «ευκαιρία, όχι υποχρέωση» και υποσχέθηκε πως η FIFA θα διατηρήσει τον έλεγχο σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Ταυτοχρόνως, ο Ινφαντίνο προσπάθησε να «χρυσώσει» το χάπι και με το παραπάνω για τις ομοσπονδίες: καθεμία από τις 211 συνολικά ομοσπονδίες θα μπορούσε να λάβει έως 40 εκατομμύρια δολάρια στον κύκλο 2027-2030 – τα μισά εξ αυτών ως εφάπαξ χρηματοδότηση – σε αντάλλαγμα με την υποστήριξη της πρότασης Ινφαντίνο.Το εάν θα ενέδιδαν στο οικονομικό δέλεαρ θα έπρεπε να το αποφασίσουν οι ομοσπονδίες έως τις 19 Σεπτεμβρίου, ένα διάστημα τόσο σύντομο (ιδίως δεδομένης της σπουδαιότητας του ζητήματος), ώστε δικαίως επέκριναν πολλοί πως πρόκειται για προθεσμία «οικονομικού εκβιασμού» και όχι διαβούλευσης. Και ενδεχομένως αυτό να έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην έντονη αντίδραση ακόμα και άλλοτε συμμάχων του Ινφαντίνο, όπως της AFC.Η κληρονομιά του ΙνφαντίνοΗ νέα ιδέα του Ινφαντίνο απέτυχε παταγωδώς. Ο συνασπισμός των συνομοσπονδιών, παρά τις τρανταχτές εξαιρέσεις των Λατινοαμερικάνων και των Αφρικανών (CONMEBOL και CAF αντιστοίχως) που στήριξαν το σχέδιο, δείχνει πως ακόμα και στη σύγχρονη εποχή, όπου το ποδόσφαιρο κινείται με πρωταρχικό γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κέρδους, δεν είναι ευτυχώς όλα προς πώληση - έστω προς το παρόν.Το κατά πόσο το χάος που δημιουργήθηκε με την όλη υπόθεση θα στοιχίσει στον Ινφαντίνο και την επανεκλογή του μένει να φανεί. Ένα τέτοιο σενάριο μοιάζει πάντως αρκετά πιθανό. Και πάλι όμως η κληρονομιά της εμπορευματοποίησης που αφήνει πίσω του ο Ελβετός, όπως και η δίψα που δημιούργησε σε μικρότερες ομοσπονδίες για περισσότερα έσοδα και προβολή, μάλλον θα παραμείνει ζωντανή.

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