Βαθμολογία UEFA: Η Τότεναμ κράτησε τη Νορβηγία μακριά από την Ελλάδα

Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία της UEFA

UEFA

Μπορεί να μην αγωνίστηκε ελληνική ομάδα σήμερα στην Ευρώπη, ωστόσο υπήρξε αποτέλεσμα που μας απασχολήσε αναφορικά με τη μάχη της βαθμολογίας της UEFA.

Η Μπόντο/Γκλιμτ έφτασε κοντά σε μία τεράστια, ιστορική νίκη απέναντι στην Τότεναμ όμως οι Λονδρέζοι επέστρεψαν από το 2-0 και πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας στον Βορρά, κρατώντας έτσι τη Νορβηγία μακριά από τη χώρα μας!

Οι Σκανδιναβοί πήραν 200 βαθμούς αντί για 400, που θα έπαιρναν σε περίπτωση νίκης, με αποτέλεσμα να παραμένουν πάνω από 1.000 βαθμούς πίσω μας. Και αυτό με την Ελλάδα να έχει μπροστά της τέσσερα ματς αυτήν την εβδομάδα, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, την ώρα που η Νορβηγία έχει μονάχα τον αγώνα της Μπραν με την Ουτρέχτη.

Σημειώνεται δε ότι η Τσεχία, την οποία κυνηγά η χώρα μας, δεν πήρε κάποιον βαθμό σήμερα, μετά την ήττα της Σλάβια Πράγας από την Ίντερ.

