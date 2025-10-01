Μπορεί να μην αγωνίστηκε ελληνική ομάδα σήμερα στην Ευρώπη, ωστόσο υπήρξε αποτέλεσμα που μας απασχολήσε αναφορικά με τη μάχη της βαθμολογίας της UEFA.

Η Μπόντο/Γκλιμτ έφτασε κοντά σε μία τεράστια, ιστορική νίκη απέναντι στην Τότεναμ όμως οι Λονδρέζοι επέστρεψαν από το 2-0 και πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας στον Βορρά, κρατώντας έτσι τη Νορβηγία μακριά από τη χώρα μας!

Οι Σκανδιναβοί πήραν 200 βαθμούς αντί για 400, που θα έπαιρναν σε περίπτωση νίκης, με αποτέλεσμα να παραμένουν πάνω από 1.000 βαθμούς πίσω μας. Και αυτό με την Ελλάδα να έχει μπροστά της τέσσερα ματς αυτήν την εβδομάδα, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, την ώρα που η Νορβηγία έχει μονάχα τον αγώνα της Μπραν με την Ουτρέχτη.

Σημειώνεται δε ότι η Τσεχία, την οποία κυνηγά η χώρα μας, δεν πήρε κάποιον βαθμό σήμερα, μετά την ήττα της Σλάβια Πράγας από την Ίντερ.

🚨 Country Ranking Update.



🇮🇹 Italy added +0.571 pts

🇪🇸 Spain added +0.500 pts

🇹🇷 Türkiye added +0.400 pts

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England added +0.333 pts

🇩🇪 Germany added +0.286 pts

🇫🇷 France added +0.286 pts

🇳🇴 Norway added +0.200 pts pic.twitter.com/qzEA02Zoji — Football Rankings (@FootRankings) September 30, 2025

