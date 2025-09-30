Euroleague: Πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Χώρα των Βάσκων με κατοστάρα

Με το Σάσα Βεζένκοφ να κάνει ένα πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι (24 πόντοι, 12 ριμπάουντ, τα 5 επιθετικά) και τον Ντόρσεϊ να σημειώνει 21 επιπλέον πόντους, ο Ολυμπιακός νίκησε 96-102 την Μπασκόνια στη Χώρα των Βάσκων και ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα με ένα πολύ σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα.

Ο Μιλουτίνοφ είχε 12 πόντους και 14 ριμπάουντ (7 επιθετικά), ενώ ο Ουόρντ είχε 11 πόντους με άψογα ποσοστά και ο Φουρνιέ άλλους δέκα πόντους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας στην αρχική του πεντάδα τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο ματς, κυριαρχώντας από νωρίς και στις δύο πλευρές του παρκέ, καθώς επέβαλλαν τον δικό τους ρυθμό και τέμπο. Με τον Μιλουτίνοφ να έχει... σκεπάσει τα καλάθια (7 ριμπάουντ στην περίοδο) και τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να ηγούνται στην επίθεση με 6 και 4 πόντους αντίστοιχα, οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 12-0 στο πρώτο τρίλεπτο! Το πρώτο καλάθι της Μπασκόνια ήρθε 4:15' από την έναρξη του ματς (!) με τρίποντο του Καμπαρό, με τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Σάσα να απαντούν με δύο βολές ο κάθε ένας για το +15 και το 19-4 στο 6ο λεπτό.

Κάπου εκεί ήρθε η αγωνιστική έκρηξη των Βάσκων, με τον Κλεμέν Φριτς, που πέρασε ως αλλαγή, να πετυχαίνει 8 αναπάντητους πόντους και να μειώνει στο 19-12 ένα λεπτό αργότερα. Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ απάντησαν με δίποντα, προτού ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ με βολές φτάσει τους 12 πόντους για το 25-12 στο 9'. Και όμως, οι φιλοξενούμενοι «πληγώθηκαν» ξανά από το τρίποντο, με τον Χάουαρντ να «χτυπά» δύο φορές και τον Φόρεστ στο φινάλε να γράφει το 20-27 της περιόδου.

Έχοντας «ζεσταθεί» από πριν, ο Χάουαρντ με ένα ελεύθερο τρίποντο στο τρανζίσιον «ροκάνισε» και άλλο το σκορ (23-27) στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Φόρεστ λίγο αργότερα να ρίχνει τη διαφορά στο καλάθι για το 29-31 στο 13ο λεπτό. Στη συνέχεια μπήκε στο «κόλπο» και ο Ολυμπιακός, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να βρίσκει και εκείνη με ευκολία τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι και με απρόσμενο πρωταγωνιστή τον Γουόρντ - 9 πόντους στο δεκάλεπτο - να ανεβάζει εκ νέου τη διαφορά στο +10 και το 49-39 στο 18'. Ένα μικρό «μπλακ άουτ» όμως των Πειραιωτών ήταν αρκετό για τους Βάσκους να τρέξουν ένα επιμέρους σερί 8-0, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με την ελάχιστη τιμή της διαφοράς (48-49). Ουσιαστικά οι φιλοξενούμενοι «πλήρωσαν» τους 14 πόντους στο τρανζίσιον της Μπασκόνια, αλλά και το χαμηλό ποσοστό τους στα τρίποντα (4/14, 28,6%).



Αρκετά νευρικό ήταν το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στην τρίτη περίοδο, με τον Ντόρσεϊ να κάνει λάθος, τον Σάσα να αστοχεί σε εύκολο ελέι απ και την ομάδα να χάνει τρία σερί τρίποντα μετά από ισάριθμα επιθετικά ριμπάουντ... Με τρίποντο του Σεντεκέρσκις, η Μπασκόνια πήρε για πρώτη φορά απόψε το προβάδισμα (51-49) στο 22', με τους «ερυθρόλευκους» να αντιδρούν και με πέντε πόντους του Βεζένκοφ και δύο του Φουρνιέ, πήγαν στο +3 για το 56-53 στο 23'. Λίγο αργότερα, οι Ντιαλό και Σάμανιτς έβαλαν ξανά σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους (58-56), με τον Ντόρσεϊ να βγαίνει μπροστά και με έξι δικούς του πόντους να διαμορφώνει το 64-58 στο 25ο λεπτό.

Και πάλι όμως, οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν δύο σερί λάθη της ελληνικής ομάδας και με σερί 7-0 πέρασαν μπροστά (65-64) δύο λεπτά αργότερα, προτού οι Πειραιώτες βγάλουν μερικές καλές άμυνες στο φινάλε και με μπροστάρη σε σκορ και δημιουργία τον Βεζένκοφ, κλείσουν την περίοδο στο +3 για το 73-70.



Το... θρίλερ συνεχίστηκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, εκεί όπου ο Λουβαβού-Καμπαρό βρέθηκε στη «ζώνη του λυκόφωτος» και με οκτώ προσωπικούς πόντους (2τρ.) και ένα τρίποντο του Σεντεκέρσκις, η Μπασκόνα προηγήθηκε με 84-81 στο 33', με το γκολ-φάουλ του Ντιάλο δύο λεπτά μετά να στέλνει τους γηπεδούχους για πρώτη φορά στο +4 και το 87-83.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102.

