Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ με κορυφαίους τους Ναν (21 πόντοι, 10 ασίστ), Ρογκαβόπουλο (15 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Γιούρτσεβεν (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ), νίκησε στο «Νίκος Γκάλης» του ΟΑΚΑ την Μπάγερν Μονάχου και ξεκίνησε με μία μάλλον εύκολη νίκη τις υποχρεώσεις του στο θεσμό της Ευρωλίγκας, όπου ξεκάθαρος στόχος είναι να φτάσει στο Final-4 που θα διεξαχθεί στην έδρα του.



Η Μπάγερν άνοιξε τα σκορ με τον Μάικ από κοντά, ενώ ο Χολμς πέτυχε το πρώτο του καλάθι με την ομάδα του Αταμάν για το 2-2. Ο Αμερικανός ψηλός των «πράσινων» πήγε στη γραμμή και έγραψε το 4-2. Οι Γερμανοί έτρεξαν ένα σερί και προηγήθηκαν 4-8 με Μάικ και Γιόβιτς, πριν ο Ρογκαβόπουλος ισοφαρίσει σε 8-8 με τρίποντο και φάουλ. Οι δύο ομάδες έβρισκαν εύκολα τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι (12-12), με τον Χολμς να δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους χάρη σε γκολ φάουλ για το 15-14. Ο Γκέιμπριελ απάντησε με κάρφωμα (15-16), με τον Ναν να βάζει βολές για το 17-16. Ο Μήτογλου πέτυχε γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή (19-18), με τους Γκέιμπριελ και Ναν να σκοράρουν για το 21-20. Ο Γκέιμπριελ έκανε 2/4 από τη γραμμή (21-22), ενώ ο Γιούρτσεβεν πήρε την ασίστ του Ναν για το 23-22 του πρώτου δεκαλέπτου.



Στη δεύτερη περίοδο, ο Σλούκας μπήκε στο ματς και σκόραρε από μέση απόσταση, πριν ο ΜακΚόρμακ καρφώσει για το 25-24. Ο Γιούρτσεβεν έβαλε δύο βολές (27-24), πριν καρφώσει μετά από λόμπα του Σλούκα για το 29-24. Ο Μπόλντγουιν έβαλε δύο συνεχόμενα τρίποντα από την ίδια γωνία (29-30), με τον Ναν να αποκαθιστά το πράσινο προβάδισμα για το 31-30 από κοντά. Ο Ναν ύψωσε για το κάρφωμα του Σαμοντούροφ (33-32), ο οποίος έβαλε και ένα πολύ όμορφο καλάθι για το 37-32. Ράταν-Μέις και Ρογκαβόπουλος αντάλλαξαν τρίποντα (40-35), με τον Ναν να βάζει εκπληκτικό γκολ φάουλ για το 43-39. Ο Ράταν-Μέις μείωσε με δύσκολο σουτ, όμως ο Γιούρτσεβεν κάρφωσε εντυπωσιακά για το 45-41. Ο Τούρκος με δύο βολές διαμόρφωσε το 47-41 του ημιχρόνου.



Οι Βαυαροί μπήκαν στο δεύτερο μέρος με τρίποντο του Ράταν-Μέις και καλάθι του Μάικ για το 47-46. Ο Γκραντ έδωσε λύση από τη γωνία (50-46), με τον Γκέιμπριελ να μειώνει με φόλοου σε 50-48. Ο Χολμς έβαλε άλλες δύο βολές, με τον Γκραντ να ευστοχεί από μέση απόσταση για το 54-48. Ο Χουάντσο σκόραρε από κοντά, ενώ ο Ναν κάρφωσε εντυπωσιακά για το 58-48. Ο Αμερικανός συνέχισε να σκοράρει με ευκολία (62-50), με τον Ρογκαβόπουλο να βάζει βολές μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 64-52. Ο Γκιφάι μείωσε από τη γραμμή, με το πρόβλημα των ριμπάουντ να συνεχίζεται και την Μπάγερν να πλησιάζει (65-59) χάρη στον Τζέσαπ. Ο Γκραντ έδωσε μία λύση (68-59), με τους Βαυαρούς να απαντούν με λέι απ του Γκέιμπριελ για το 68-61 του τρίτου δεκαλέπτου.



Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με μία ασίστ, μία τάπα και ένα καλάθι του Σαμοντούροφ, ο οποίος υπέγραψε το 72-61. Ο ΜακΚόρμακ έκανε ένα εκπληκτικό κάρφωμα, με τον Σλούκα να απαντάει με λέι απ και τρίποντο για το 77-65. Ο Μάικ μείωσε με δύσκολο σουτ (77-67), με τον Ρογκαβόπουλο να ευστοχεί σε δύο βολές για το 79-67. Ο Ρογκαβόπουλος με τον Ναν ανέλαβαν δράση και διατήρησαν μπροστά τον Παναθηναϊκό στις απέλπιδες προσπάθειες της Μπάγερν να αντιδράσει, με τους γηπεδούχους να παίρνουν άνετα τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.