Συνεχίζει τη δουλειά και ανεβάζει ρυθμούς η ΑΕΚ στην Ολλανδία

Οι ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας ΑΕΚ πήραν την πρώτη… κρυάδα της σκληρής δουλειάς για το φετινό καλοκαίρι, το απόγευμα της Δευτέρας και από Τρίτη ο ιδρώτας άρχισε να κυλά για τα καλά.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ξεκαθαρίσει στους παίκτες του ότι θα πρέπει να δουλέψουν σκληρά για να δείξουν πόσο θέλουν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους. Και με αυτό το σκεπτικό οι «κιτρινόμαυροι» δούλεψαν σε υψηλές εντάσεις την Τρίτη.

Τα νέα πρόσωπα της προετοιμασίας είναι ο Ουκρανός εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ και ο Φινλανδός μέσος, Κάαν Κάιρινεν οι οποίοι προπονούνται κανονικά, ενώ στην Ολλανδία είναι και ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος θα αρχίσει να προπονείται μόλις ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από την Ίντερ.

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