Ο Έντιν Τζέκο επέλεξε να επαναφέρει στο προσκήνιο ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει ένταση στο «Γ. Καραϊσκάκης», δίνοντας μια απάντηση με ξεκάθαρα προκλητικό τόνο.

Ο Βόσνιος επιθετικός ρωτήθηκε από την «Gazzetta Dello Sport» για την κίνησή του να δείξει την τουρκική σημαία στους φίλους του Ολυμπιακού, στην αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τη Φενέρμπαχτσε για το Conference League το 2024.

Αντί να ρίξει τους τόνους, ο Τζέκο φρόντισε να δώσει συνέχεια στην υπόθεση. Ο 40χρονος φορ υποστήριξε πως η ενέργειά του ήρθε ως απάντηση στις προκλήσεις που, όπως ανέφερε, δέχθηκε από την εξέδρα, ενώ χαρακτήρισε την τουρκική σημαία ως «τον μεγαλύτερό τους φόβο».

«Μας προκάλεσαν, κι εγώ τους έδειξα τον μεγαλύτερό τους φόβο. Κανείς δεν μου είπε να το κάνω. Ξέρω καλά την τουρκική ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

