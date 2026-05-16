Euroleague: Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Final 4 - Ποιοι έμειναν εκτός

Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Final-4 της Αθήνας, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Telecom Center» το τριήμερο 22-24 Μαΐου, γνωστοποίησε η Ευρωλίγκα.

Η διοργανώτρια αρχή επέλεξε οκτώ διαιτητές και συγκεκριμένα τους Ντιφαλά, Καρντούμ, Κόλιενσιτς, Λάτισεφς, Λοτερμόζερ, Νέντοβιτς, Περούγκα και Ράντοβιτς. Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Μπελόσεβτς, Γιαβόρ και Πουκλ!

Στον πρώτο ημιτελικό του Final-4, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ στον δεύτερο έχει προκύψει ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Referees announced for 2026 EuroLeague Final Four pic.twitter.com/8mQsKK7f3G — EuroLeague (@EuroLeague) May 16, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διεύθυνση Διαιτησίας της EuroLeague επέλεξε τους οκτώ διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου με την παρουσία της Etihad Airways.

Η ομάδα αποτελείται από έμπειρους διαιτητές, συμπεριλαμβανομένων και των τριών που διηύθυναν τον περσινό τελικό, αλλά και δύο που θα κάνουν φέτος το ντεμπούτο τους σε Final Four. Πρόκειται για τους Mehdi Difallah, Luka Kardum, Milos Koljensic, Olegs Latisevs, Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Carlos Peruga και Sreten Radovic.

Οι οκτώ διαιτητές που επελέγησαν για τη διοργάνωση μετρούν συνολικά 109 σεζόν εμπειρίας στην EuroLeague και έχουν συμμετάσχει σε 55 αγώνες Final Four. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Lottermoser, Peruga και Nedovic, οι οποίοι ήταν και μέλη της διαιτητικής ομάδας του τελικού της EuroLeague το 2025 στο Abu Dhabi.

Για τον Lottermoser αυτό θα είναι το 11ο Final Four της καριέρας του, ενώ για τον Peruga το τρίτο και για τον Nedovic το δεύτερο. Από τους υπόλοιπους έμπειρους διαιτητές, ο Latisevs θα συμμετάσχει στο 12ο Final Four του, ο Difallah στο έβδομο και ο Radovic στο πέμπτο. Οι Kardum και Koljensic θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε Final Four.

Το Final Four της EuroLeague 2026 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 22 Μαΐου με τον ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, ενώ θα ακολουθήσει το παιχνίδι της Βαλένθια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου.

