Με Ρενάτο Σάντσες η αποστολή του Παναθηναϊκού για ΠΑΟΚ, εκτός ο Τετέι

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το τελευταίο ματς της σεζόν ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι φιλοξενούν το βράδυ της Κυριακής (17/5) τον ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένων των θυρών «Απόστολος Νικολαΐδης» θέλοντας να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκης στη διαδικασία των playoffs.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ, ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι στην οποία συμπεριλήφθηκε ο Ρενάτο Σάντσες ο οποίος προπονήθηκε κανονικά.
Αντίθετα εκτός αποστολής έμεινε ο Ανδρέας Τετέι λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό., αλλά και οι Κάτρης, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό, αλλά και ο Πελίστρι που είναι απών με άδεια.
Στην αποστολή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
Squad List vs PAOK 🏟️ #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/EuKF8SwhGT— Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 16, 2026
