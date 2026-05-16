Με Ρενάτο Σάντσες η αποστολή του Παναθηναϊκού για ΠΑΟΚ, εκτός ο Τετέι

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το τελευταίο ματς της σεζόν ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι φιλοξενούν το βράδυ της Κυριακής (17/5) τον ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένων των θυρών «Απόστολος Νικολαΐδης» θέλοντας να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκης στη διαδικασία των playoffs.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ, ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι στην οποία συμπεριλήφθηκε ο Ρενάτο Σάντσες ο οποίος προπονήθηκε κανονικά.

Αντίθετα εκτός αποστολής έμεινε ο Ανδρέας Τετέι λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό., αλλά και οι Κάτρης, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό, αλλά και ο Πελίστρι που είναι απών με άδεια.

Στην αποστολή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.