Πόρτο και Σασουόλο κάνουν σκέψεις για τον Μανωλά

Για την απόκτηση του Κώστα Μανωλά φέρονται να ενδιαφέρονται οι Πόρτο και Σασουόλο  

Μανωλά

Για την απόκτηση του Κώστα Μανωλά φέρονται να ενδιαφέρονται οι Πόρτο και Σασουόλο. Και οι δύο ομάδες κάνουν σκέψεις να προσεγγίσουν τον Έλληνα διεθνή άσο, ενώ οι «δράκοι» φέρονται να έχουν προσεγγίσει και το γραφείο μάνατζερ του για να μάθουν λεπτομέρειες για να οικονομικά του «θέλω».

Ο Κώστας Μανωλάς έχει μείνει ελεύθερος από την Σαρία στην οποία αγωνιζόταν από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Πηγή: sport-fm.gr

