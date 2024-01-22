Πόρτο και Σασουόλο κάνουν σκέψεις για τον Μανωλά

Για την απόκτηση του Κώστα Μανωλά φέρονται να ενδιαφέρονται οι Πόρτο και Σασουόλο. Και οι δύο ομάδες κάνουν σκέψεις να προσεγγίσουν τον Έλληνα διεθνή άσο, ενώ οι «δράκοι» φέρονται να έχουν προσεγγίσει και το γραφείο μάνατζερ του για να μάθουν λεπτομέρειες για να οικονομικά του «θέλω».

Ο Κώστας Μανωλάς έχει μείνει ελεύθερος από την Σαρία στην οποία αγωνιζόταν από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Il Sassuolo pensa a Manolas: l'ex difensore di Roma e Napoli è attualmente svincolato 🇬🇷 🆓https://t.co/hTKt7P9FAJ — GOAL Italia (@GoalItalia) January 22, 2024

🆕🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Intermediários da SAD também contactaram a família Raiola para saber da situação de Kostas Manolas (🇬🇷).



✍🏻 O central de 32 anos está livre no mercado.



🗞️ | @Mercado1893 (🌗) pic.twitter.com/fTRjHpxvYL — Porto Insider 🇧🇷🇵🇹 (@Porto_Insider) January 22, 2024

