Στον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείοντας με ανατροπή, 4-6, 6-4 και 6-3 τον Γιαν-Λέναρντ Στρουφ.

Ο 26χρονος Έλληνας τενίστας (Νο 11), που είχε στο μπουθ του για πρώτη φορά τον Δημήτρη Χατζηνικολάου μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τον πατέρα του, Απόστολο, έχασε το πρώτο σετ με 6-4, με τον 34χρονο Γερμανό (Νο 36) να κάνει μπρέικ στο ένατο γκέιμ.

Ο Στρουφ έκανε μπρέικ και στο ξεκίνημα του δευτέρου σετ, ωστόσο ο «Στεφ» απάντησε με δύο δικά του μπρέικ και με 6-4 ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ ο Τσιτσιπάς ήταν επιβλητικός και «καθάρισε» το παιχνίδι ουσιαστικά όταν έφτασε στο 5-2.

Στους «32» πλέον θα αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Τζακ Ντρέιπερ (Μ. Βρετανία, Νο 28) και τον Χάουμε Μούναρ (Ισπανία, Νο 89).





