Για μια μάχη ισχύως στο Άμστερνταμ, για μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κάνει πολύ καλύτερο ξεκίνημα από αυτό της Αθήνα προ μια εβδομάδας, αλλά και για τις δυνατότητες των παικτών του να λειτουργήσουν ορθά υπό πίεση, έκανε λόγο ο Ντιέγκο Αλόνσο.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τον Άγιαξ το βράδυ της Πέμπτης για τον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League, μίλησε για:

-την ανάγκη για καλύτερο ξεκίνημα στο παιχνίδι: «Στον πρώτο αγώνα δεν μπορέσαμε να βγούμε τα πρώτα 25 λεπτά με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε. Εκείνα τα πρώτα λεπτά δεν ήμασταν πάρα πολύ σίγουροι στον αγωνιστικό χώρο. Εν αντιθέσει, η αντίπαλη ομάδα βρήκε τους χώρους που εμείς αφήσαμε ανυπεράσπιστους. Θα κοιτάξουμε να είμαστε αποφασιστικοί από την πρώτη στιγμή. Κυρίαρχοι. Εξαρτάται και από το πώς θα είναι ο αντίπαλος. Είναι μια μάχη ισχύως. Εάν έχουμε τη δυνατότητα ν’ αντιμετωπίσουμε την πίεση που θα δεχθούμε, σίγουρα θα κάνουμε καλό αγώνα».

-το κομμάτι της πίεσης: «Και στον προηγούμενο αγώνα, μπορέσαμε να αντισταθούμε κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών του ματς. Δεν ήταν καλά τα πρώτα 20-25 λεπτά, αλλά προσπαθήσαμε και τότε. Από εκεί και πέρα η ομάδα κατάφερε ν’ αντιδράσει και να πολεμήσει. Για να μπορέσεις να έχεις και τις κάθετες μπάλες και να μπορείς να πιέσεις, χρειάζεται και κατοχή μπάλας. Άρα αυτό είναι βασικότατο στοιχείο για να κάνεις προσπάθειες. Ο Άγιαξ μπορεί να είναι μια ομάδα με άλλη δομή, αλλά έχει μοντέλο περίπου παρεμφερές. Είναι ομάδα με κατοχή και πίεση. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας της πρόκρισης, τα πράγματα ήταν 50-50. Τώρα έχουμε ανηφόρα. Η πίεση θα είναι μεγάλη και για την αντίπαλη ομάδα. Το φαβορί είναι ο Άγιαξ. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να επιβιώσουμε με αυτή την πίεση. Στο προηγούμενο ματς το καταφέραμε. Αντί να πάμε πιο χαμηλά, πήγαμε πιο ψηλά. Το άγχος δεν είναι μόνο δικό μας, αλλά και των αντιπάλων».

-τις πιθανές αλλαγές του και αδύναμα σημεία του Άγιαξ: «Την Πέμπτη θα καταλάβετε αν υπάρχουν αλλαγές ή όχι. Όσον αφορά στα αδύναμα σημεία του Άγιαξ, θα πω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, κάνει λίγα λάθη, αλλά του Άγιαξ του αρέσει να είναι πρωταγωνιστής σε ολόκληρο το παιχνίδι. Κι εμάς το ίδιο. Πρέπει να κοιτάξουμε να τους βάλουμε σε μια δύσκολη θέση. Κι αν καταφέρουμε να τους βάλουμε σε δύσκολη θέση, θα φέρουμε την κατάσταση υπέρ μας. Διάβασα ότι ο αντίπαλος προπονητής είδε δικούς μου αγώνες από τη Σεβίλλη. Κι εγώ είδα δικούς του όταν ήταν στη Γαλλία. Δεν είδα μόνο πώς προπονεί τις ομάδες, αλλά και τις αλλαγές που κάνει όταν η ομάδα του χάνει ή κερδίζει. Το έκανα αυτό για να ξέρω τα πάντα που μπορεί να κάνει στη διάρκεια του αγώνα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.