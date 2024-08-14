Λογαριασμός
«Έδεσε» τον Ρέτσο ο Ολυμπιακός

Ο Παναγιώτης Ρέτσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, διάρκειας ως το 2028

Παναγιώτης Ρέτσος

Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Ρέτσο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο 26χρονος αμυντικός δεσμευόταν ως το καλοκαίρι του 2025 και πλέον το νέο deal έχει διάρκεια ως το 2028 με βελτιωμένους οικονομικούς όρους για τον ποδοσφαιριστή.

O διεθνής άσος είχε 45 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ την περασμένη περίοδο με τους Πειραιώτες αποτελώντας βασικό στέλεχος στην πορεία μέχρι την κατάκτηση του Conference League. Συνολικά στις δύο θητείες του στον Ολυμπιακό μετρά 99 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο τραπέζι και την υπόθεση ανανέωσης του Ροντινέι, ο οποίος επίσης δεσμεύεται ως το καλοκαίρι του 2025. Ο 32χρονος Βραζιλιάνος δεξιός μπακ είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει την επόμενη ανακοίνωση νέου συμβολαίου από τους «ερυθρόλευκους».

Πηγή: sport-fm.gr

