Τέλος τα… 100 λεπτά αγώνα στην Premier League: Η αλλαγή για τις καθυστερήσεις στα ματς

Η Premier League αρχίζει το βράδυ της 16ης Αυγούστου με την αναμέτρηση της Φούλαμ απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι οπαδοί που θα βρεθούν στο «Craven Cottage», αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα γήπεδα μέσα στη σεζόν, θα πάψουν να βλέπουν αναμετρήσεις των… 100+ λεπτών.

Όπως έγινε γνωστό, οι καθυστερήσεις των αναμετρήσεων δεν θα… ξεφεύγουν πια, ενώ, θα υπάρχει μέριμνα μονάχα αν οι πανηγυρισμοί στα γκολ ξεπερνούν τα 30 δευτερόλεπτα.

Φυσικά, θα δίνεται αυτός ο χρόνος και για ν’ ανασυνταχθούν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, να ξαναπάρουν τις θέσεις τους οι παίκτες και να γίνει η νέα εκκίνηση.

Υπάρχει η πρόθεση από πλευράς Λίγκας να μην παρατηρηθεί ξανά η περσινή κατάσταση με τα παιχνίδια που ολοκληρώνονταν έπειτα από 100 αγωνιστικά λεπτά, με τον κόσμο να έχει συνηθίσει να βλέπει τους... μεγάλους αριθμούς στο φωτεινό πίνακα του 4ου διαιτητή.

