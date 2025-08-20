Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να αποδώσει σύμφωνα με τα standards του και ως εκ τούτου γνώρισε τον αποκλεισμό στο Winston-Salem Open 2025.

Συγκεκριμένα, ο Ελληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 2-0 (6-3, 6-2) από τον Κινέζο Μπου Ινσακέτε, αφού δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να εκμεταλλευτεί το σερβίς του και, σε συνδυασμό με τα πολλά αβίαστα λάθη που έκανε, έχασε το παιχνίδι, μετά από μια ώρα και 28 λεπτά.

Έτσι λοιπόν, ο Τσιτσιπάς θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη έχοντας σημειώσει μόλις μία νίκη στα warm-up τουρνουά, αλλά και με πέντε ήττες, μαζί με το Hopman Cup.

Με τον 27χρονο τενίστα να μαθαίνει τον πρώτο του αντίπαλο την ερχόμενη Πέμπτη (21/08) όταν και θα διεξαχθεί η κλήρωση.

