Ελλάδα-Λετονία: Επιστροφή του Γιάννη κόντρα στον Πορζίνγκις στο ΟΑΚΑ

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ συνεχίζει την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ 2025 και δίνει απόψε, Τετάρτη 20 Αυγούστου, ένα ακόμη δυνατό τεστ απέναντι στη Λετονία, στο πλαίσιο του Τουρνουά Ακρόπολις (ΕΡΤ News, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr). Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 20:00 στο κλειστό του ΟΑΚΑ και το παιχνίδι αναμένεται συναρπαστικό.



Στο παρκέ θα βρεθεί ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που με την παρουσία του δίνει ξεχωριστή δυναμική στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. O «Greek Freak» δεν είχε αγωνιστεί στα πρώτα τέσσερα φιλικά της Εθνικής, και η είσοδός του στο παρκέ αναμένεται να «μεταμορφώσει» τη «γαλανόλευκη» ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα στα μέχρι στιγμής φιλικά νίκησε 74-60 το Βέλγιο, έχασε με σκορ 76-66 από τη Σερβία και με σκορ 75-58 από το Ισραήλ, ενώ επικράτησε 69-61 του Μαυροβουνίου πριν λίγες μέρες στο «Παλατάκι».



Η Λετονία αντιμετωπίζει ως ιστορική ευκαιρία το Ευρωμπάσκετ. Έχοντας μια πλειάδα καλών παικτών σε εξαιρετική ηλικία και το πλεονέκτημα της έδρας, κάνει όνειρα ακόμη και για κατάκτηση μεταλλίου. Η καλύτερη θέση που έχει πάρει ως τώρα στην ιστορία της στη διοργάνωση ήταν η πέμπτη, το 2017.



Μεγάλο αστέρι της ομάδας είναι ο Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο 30χρονος πλέον πάουερ φόργουορντ/σέντερ, ύψους 2,21μ., μετά από μια διετία στους Σέλτικς και ένα πρωτάθλημα με την ομάδα της Βοστώνης το 2024, θα συνεχίσει από τη νέα σεζόν την καριέρα του στους Χοκς. Δίπλα του δεσπόζουν παίκτες που έχουν σημαντική παρουσία στο υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως ο Ρόλαντς Σμιτς της Αναντολού Εφές και ο Άρτουρς Ζάγκαρς της Φενέρμπαχτσε, ενώ ικανότατοι παίκτες είναι τα αδέρφια Ρόντιονς και Άρτουρς Κούρουκς και Ντάβις και Ντάιρις Μπέρτανς.



Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται από το 2021 ο Λούκα Μπάνκι. Ο 60χρονος Ιταλός προπονητής, γνωστός στο ελληνικό κοινό και από τη θητεία του στην ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2019, είχε οδηγήσει τη Λετονία στην πέμπτη θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023. Το προσεχές Ευρωμπάσκετ θα αποτελέσει το κύκνειο άμα του στην τεχνική ηγεσία της Λετονίας, καθώς αμέσως μετά θα δώσει τη σκυτάλη στον Ισπανό Σίτο Αλόνσο.



Το Τουρνουά Ακρόπολις παραμένει ένας ιστορικός θεσμός που από το 1986 φιλοξενεί κορυφαίες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες ομάδες, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις και πολύτιμα τεστ για την Εθνική.



Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις:

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία

