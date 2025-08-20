Η περαιτέρω παραμονή του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ φαντάζει όλο και πιο δύσκολη κάθε ημέρα που περνάει, πλέον! Τα ρεπορτάζ γύρω από το μέλλον του διεθνούς αριστερού μπακ είναι καθημερινά και όλα τους τον βλέπουν μακριά από τους «κόκκινους», άλλωστε.

Το τελευταίο, πάντως, κάνει μια διαφορετική προσέγγιση αναφορικά με τον επόμενο προορισμό του Τσιμίκα ενώ εμπλέκει και την πρώην ομάδα του, τον Ολυμπιακό…

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ποστάρισμά του ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Πάμπλο Ολιβέιρα, η επιθυμία του 29χρονου ακραίου αμυντικού είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Παράλληλα, όπως τονίζει χαρακτηριστικά στο tweet του, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τις εξελίξεις καθώς θέλει να συνεργαστεί και πάλι με τον Τσιμίκα!

Há um possível cenário de transferência envolvendo Konstantinos Tsimikas, que pode deixar o #Liverpool, com o #Olympiacos, supostamente interessado em trazer o zagueiro grego de 29 anos de volta à #Grécia. O atleta expressa preferência por retornar à sua terra natal pic.twitter.com/OT4zuSyVDC — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) August 20, 2025

