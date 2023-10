Λύγισε στο φινάλε και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Σανγκάης ο Τσιτσιπάς Αθλητικά 20:35, 09.10.2023 linkedin

Την ήττα με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 5-7) από τον Γάλλο, Ούγκο Ουμπέρ, γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μένοντας εκτός συνέχειας από τη φάση των 32 του τουρνουά της Σανγκάης