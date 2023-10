Eπίσημο: Ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2025 ο Μάγκνουσον Αθλητικά 18:32, 09.10.2023 linkedin

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι και επίσημα μέχρι το 2025 ο Χόρντουρ Μάγκνουσον με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ισλανδό στόπερ.