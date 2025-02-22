Τρέχει για Φιορεντίνα ο Πελίστρι που γυμνάζεται φουλ

Ο Πελίστρι που από τις 5/2 έχει μείνει εκτός λόγω του τραυματισμού που υπέστει με τον Ολυμπιακό, κάνει τεράστιο “αγώνα” για να προλάβει το ματς με την Φιορεντίνα για το Conference League στην φάση των 16΄.

Μετά τον τραυματισμό του, στη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό, ο Φακούντο Πελίστρι υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε ότι ο Ουρουγουανός ακραίος επιθετικός του Παναθηναϊκού έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού.

