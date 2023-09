Το ψαλιδάκι του Ρονάλντο με τη Γιουβέντους έγινε... μάθημα Φυσικής στα σχολεία του Μαρόκου

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ίσως ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχει πετύχει στην καριέρα του κάθε λογής γκολ, όμως ένα θεωρείται από τους περισσότερους το καλύτερο.

O λόγος για το τρομερό ψαλιδάκι του «CR7» κόντρα στη Γιουβέντους, στα νοκ άουτ του Champions League του 2018, όταν η Ρεάλ πέρασε από την Ιταλία με το εντυπωσιακό 3-0.

Πολλοί θα μπορούσαν να πουν ότι το γκολ αυτό, και ιδιαίτερα το άλμα του Ρονάλντο, καταργεί τους νόμους της Φυσικής. Ωστόσο, μάλλον αυτό δεν ισχύει, αφού κυκλοφόρησε μία φωτογραφία που απεικονίζει τη συγκεκριμένη φάση ως παράδειγμα από βιβλία Φυσικής στα σχολεία του Μαρόκου!

Cristiano Ronaldo as an example in a physics book in Morocco 🇲🇦♥️ pic.twitter.com/c9b3i0Fhl0