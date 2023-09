Ένωση Προπονητών Ευρωλίγκας κατά Βίρτους: «Ασέβεια προς τον Σκαριόλο»

Την έντονη δυσαρέσκειά της προς τη Βίρτους με αφορμή την αιφνίδια απόλυση του Σέρτζιο Σκαριόλο, εξέφρασε η Ένωση Προπονητών Ευρωλίγκας.

Στην ανακοίνωσή της έκανε λόγο για «πρωτοφανή ασέβεια» προς τον πολύπειρο Ιταλό κόουτς, τονίζοντας πως στέκεται απόλυτα στο πλευρό του.

Η ανακοίνωση:

«Το Συμβούλιο της Ένωσης Προπονητών Ευρωλίγκας με έκπληξη πληροφορήθηκε ότι το μέλος μας Σέρτζιο Σκαριόλο ενημερώθηκε σήμερα από τη Βίρτους Μπολόνια για τη μονομερή λύση του συμβολαίου του.

Η Ένωση δημιουργήθηκε με σκοπό να προστατέψει όχι μόνο τα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και το πρεστίζ των προπονητών της Ευρωλίγκας από την στιγμή που επτά από αυτούς απολύθηκαν στο πρώτο τρίμηνο μίας σεζόν, ξεκινώντας από τη σεζόν 2018/19. Οι αποφάσεις των συγκεκριμένων ομάδων μας έδωσαν το κίνητρο να δημιουργήσουμε το κέντρο επίλυσης διαφορών στην Ελβετία μαζί με την Ευρωλίγκα.

Η Βίρτους Μπολόνια αποφάσισε να απολύσει τον προπονητή προτού καν ξεκινήσει η σεζόν. Κάθε κλαμπ έχει το δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις αναφορικά με το καλύτερο για το μέλλον του, αναφορικά με τον ποιον προπονητή απολύει ή προσλαμβάνει. Ωστόσο, η Ένωση Προπονητών πιστεύει η συγκεκριμένη απόφαση ήταν μία πράξη πρωτοφανούς ασέβειας προς έναν εκπληκτικό επαγγελματία, ο οποίος προπονεί στο υψηλότερο επίπεδο για πολλά χρόνια, είναι φιναλίστ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά έχει κατακτήσει Ευρωμπάσκετ και Παγκόσμιο.

Κάθε συμβόλαιο έχει υποχρεώσεις και ευθύνες, αλλά έχει και δικαιώματα για κάθε πλευρά και γι’ αυτό περιμέναμε ότι η Βίρτους Μπολόνια θα εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις της προς τον Σέρτζιο Σκαριόλο.

Είμαστε στο πλευρό του μέλους μας Σέρτζιο Σκαριόλο και θα τον στηρίξουμε όσο μπορούμε».

We stand by our member @SergioScariolo and will support him with any means necessary.https://t.co/zS9dJPrxqI pic.twitter.com/4JZOOcLc3v