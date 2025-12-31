Το πρώτο μπασκετικό ντέρμπι «αιωνίων» για το 2026 είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το 2026 μπαίνει δυναμικά με μπασκετικό ντέρμπι «αιωνίων» και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 σας μεταφέρει όλη την ένταση και το πάθος του ελληνικού κλάσικο.

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός κάνουν ποδαρικό, διασταυρώνοντας τα ξίφη τους στο glass floor του Telekom Center, με μοναδικό στόχο να βγουν νικητές από το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς. Από νωρίς, η κορυφαία αθλητική συχνότητας σας βάζει στο κλίμα του ντέρμπι και στις 21:15 οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης αναλαμβάνουν δράση, περιγράφοντας όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο!

Μετά το τέλος του αγώνα, επιστρέφουμε στο στούντιο, για σχόλια, ανάλυση του ματς, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όπως πάντα, τις απόψεις των ακροατών, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός την Παρασκευή (02/01) στις 21:15.

Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

