Ηλιόπουλος: «Αν ο ΟΣΦΠ έχει παράπονα, η ΑΕΚ πρέπει να βγει με σημαίες στο Σύνταγμα»

Αυτά ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος στη χθεσινή συνεδρίαση για της Επιτροπής Επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Για να μην υπάρχει παρανόηση (λόγω σχετικών δημοσιευμάτων), η ΠΑΕ ΑΕΚ ξεκάθαρο το τι ειπώθηκε από τον διοικητικό ηγέτη του συλλόγου.



«Αν ο Ολυμπιακός έχει παράπονα από την διαιτησία, η ΑΕΚ πρέπει να βγει με τις σημαίες στο Σύνταγμα. Αν ήταν να έρθουμε εδώ για να αναλύσουμε φάσεις τότε εμείς θα χρειαζόμασταν τρεις ώρες. Έχουμε δέκα ακυρωμένα γκολ», επεσήμανε ο κ. Ηλιόπουλος.

«Η ΑΕΚ σήμερα δεν θέτει θέμα Λανουά. Το καλοκαίρι που τελειώνει η θητεία του, τότε να δούμε το θέμα του αρχιδιαιτητή», τόνισε η πλευρά της ΑΕΚ παρά την κόντρα με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, ενώ ο ιδιοκτήτης της ομάδας αναρωτήθηκε: «Δεν έχει καμία λογική να μην είναι σήμερα εδώ ο κ. Μαρινάκης. Σε άλλη Λίγκα συμμετέχει; Είναι και πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας».



Η τοποθέτηση του Μάριου Ηλιόπουλου



Τι άλλο να πούμε; Ό,τι η ΑΕΚ έχει πάρει 230% περισσότερες κάρτες σε σχέση με τον Ολυμπιακό.

Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, είναι αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών ομάδα να μην έχει πάρει πέναλτι στο πρωτάθλημα όλη την σεζόν, 2024-25. Χωρίς να σημαίνει ότι η περσινή μας κάκιστη πορεία είχε αιτία την διαιτησία.



Ο Ολυμπιακός μας είπε όλες τις φάσεις που αδικήθηκε κατά την άποψη του, αλλά δεν μας είπε γι' αυτές που ευνοήθηκε. Και τελικά τι προτείνουν για να φτιάξουν τα πράγματα; Επίσης, θέτουν θεμα Λανουά;



Άκουσα τον κ. Σαββίδη να μιλάει για έναν Γιαννάκη. Δεν ξέρει ο κ. Σαββίδης ότι υπάρχει και άλλος Γιαννάκης, ο Διαμαντίδης;... Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πολύ καλά τα Ελληνικά σας κ. Σαββίδη, αλλά δεν είπα Διαμαντόπουλος. Είπα Διαμαντίδης. Κι αν δεν τον ξέρετε εσείς τον ξέρει σίγουρα ο πρόεδρος της ΕΠΟ και οι άνθρωποι σας στον ΠΑΟΚ.



Κατηγορήσατε κ. Σαββίδη την ΑΕΚ για τοξικότητα. Ρωτήστε τα παιδιά σας για την φιλοξενία μας στο γήπεδο μας. Είμαστε υπόδειγμα φιλοξενίας στο γήπεδο μας σε σχέση με οποιαδήποτε ομάδα Σούπερ Λιγκ. Για όσα είπατε για τα αποδυτήρια κ. Σαββίδη ξεχνάτε ότι αθωώθηκα από το δικαστήριο της ΕΠΟ. Όπως αθωώθηκα από τα όργανα της ΕΠΟ που αναγνωρίζουν τις αρχές και τις αξίες μου, για κάθε προσπάθεια που έγινε να συνδεθώ με φαινόμενα τοξικότητας. Αντίθετα τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ άφησαν τον προπονητή της ομάδας σας 75 μέρες εκτός πάγκων. Θα γραφτεί στην ιστορία ότι έμεινε 75 μέρες συνολικά εκτός πάγκων ο προπονητής του ΠΑΟΚ.



Όσα ανάφερε η ΕΠΟ για το περιστατικό με τον Λανουά στην Νέα Φιλαδέλφεια, ήταν φούσκες και μπούρδες. Και αποδείχθηκε στο πειθαρχικό της ίδιας της ΕΠΟ.



Το γεγονός ότι όλοι είναι δυσαρεστημένοι δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι όλα είναι καλά, όπως λέει ο κ. Λανουά... Μπορεί να σημαίνει για παράδειγμα ότι άλλα λέει εκείνος και άλλα κάνουν οι διαιτητές από τηλέφωνα που λαμβάνουν ή απο κάποιους Γιαννάκηδες

Το βίντεο είναι εποικοδομητικό όταν είναι ίδια η γραμμή. Όταν όμως η ΚΕΔ χρησιμοποιεί το βίντεο με τέτοιο τρόπο που για την ίδια φάση μια πάει στον Βορρά και μια στον Νότο αυτό είναι καταστροφικό για το ποδόσφαιρο.

