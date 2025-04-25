Λογαριασμός
Το πρόγραμμα του Final Four στο BCL

Ίδια ώρα σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο η ΑΕΚ, αν περάσει στον τελικό - Τις ακριβείς ώρες διεξαγωγής των ημιτελικών και των τελικών της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στη SUNEL Arena ανακοίνωσε το BCL

BCL

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των αγώνων στο Final Four του BCL. Όπως είναι γνωστό, στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στη SUNEL Arena η ΑΕΚ Betsson θ’ αντιμετωπίσει τη Μάλαγα και η Γαλατασαράι θα συγκρουστεί με την Τενερίφη.

Η αναμέτρησης λοιπόν της «Ένωσης» με την ισπανική ομάδα θα γίνει την Παρασκευή, 9 Μαΐου, στις 21:00, τρεις ώρες αργότερα από το τζάμπολ του άλλου ημιτελικού (που θα γίνει στις 18:00).

Ο μικρός τελικός έχει οριστεί την Κυριακή, 11 Μαΐου, στις 17:00, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αν οι «κιτρινόμαυροι» προκριθούν στον μεγάλο τελικό θ’ αγωνιστούν ταυτόχρονα με την ποδοσφαιρική ομάδα.

Κι αυτό διότι το ματς που θα κρίνει το τρόπαιο είναι ορισμένο στις 20:00 και την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs στη Stoiximan Super League (με την ΑΕΚ ν’ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα).

Πηγή: sport-fm.gr

