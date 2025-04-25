Δημιουργεί «σχολή μπάσκετ» ο Πανιώνιος - Ποιος ο ρόλος του Φάνη Χριστοδούλου

Την απόφαση να δημιουργήσει μια σχολή μπάσκετ ανακοίνωσε η ΚΑΕ Πανιώνιος.

Οι Νεωσμυρνιώτες αναφέρουν την ανάγκη της ανάπτυξης ουσιαστικά της ακαδημίας της ομάδας για να βρεθούν ταλέντα για την στελέχωση της πρώτης ομάδας ενώ ενημερώνουν και για την στελέχωσή της. Επικεφαλής θα είναι ο Κρις Χουγκάζ ενώ εξέχουσα θέση θα έχει και ο Φάνης Χριστοδούλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Χυμοί Viva και ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης – Panionios GSS ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την ίδρυση της «Μπασκετικής Σχολής Πανιωνίου», μια πρωτοβουλία που έρχεται ως φυσική συνέχεια της σταθερής και ποιοτικής δουλειάς που γίνεται εδώ και χρόνια στις ακαδημίες του συλλόγου.

Η νέα αυτή δομή δημιουργείται με σκοπό να ενισχύσει ουσιαστικά την αναπτυξιακή διαδικασία του τμήματος μπάσκετ, να επανασυνδέσει λειτουργικά και αγωνιστικά τις υποδομές με την πρώτη ομάδα και να αναδείξει, μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις, τη φιλοσοφία που καθιέρωσε ο Ανδρέας Βαρίκας στον Πανιώνιο – μια φιλοσοφία που παραμένει πάντα επίκαιρη, εμπνέοντας γενιές αθλητών.

Η «Μπασκετική Σχολή Πανιωνίου» αποτελεί μια σοβαρή επένδυση της ΚΑΕ, η οποία, σε στενή και ισότιμη συνεργασία με τον Ερασιτέχνη Πανιώνιο, επιχειρεί το επόμενο, ουσιαστικό βήμα: τη δημιουργία ενός πλαισίου με σταθερότητα, αξιοπιστία και αγωνιστική προοπτική, γιατί εμείς οι Πανιώνιοι ξέρουμε από μπάσκετ – και ξέρουμε να το υπηρετούμε σωστά.

Στα πλαίσια αυτής της νέας προσπάθειας, ο Chris Chougaz αναλαμβάνει τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή Υποδομών, αλλά και του Τεχνικού Συμβούλου της ΚΑΕ, με στόχο τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του μοντέλου ανάπτυξης.

Η συνεργασία αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο με την ενεργή παρουσία του Φάνη Χριστοδούλου, ενός θρύλου του συλλόγου μας και του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος με το κύρος, την εμπειρία και την αφοσίωσή του θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην αναδόμηση και τη θεμελίωση της Μπασκετικής Σχολής Πανιωνίου.

Ξεκινάμε κάτι σημαντικό, με πίστη, σχέδιο και σεβασμό στην ιστορία μας.

