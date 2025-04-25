Κούμαν: «Δεν φταίει ο Αντσελότι για όσα γίνονται στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Ρόναλντ Κούμαν τάχθηκε υπέρ του Κάρλο Αντσελότι, με τον τεχνικό της εθνικής Ολλανδίας να τονίζει πως ο έμπειρος προπονητής κάνει εξαιρετική δουλειά στη Ρεάλ Μαδρίτης.



Επιπλέον, αρνήθηκε να ονομάσει φαβορί στον τελικό του Σαββάτου (26/4) για το Κύπελλο Ισπανίας, ανάμεσα στη «βασίλισσα» και την Μπαρτσελόνα.

«Δεν υπάρχουν φαβορί σε τέτοιους τελικούς. Αν κάνεις ανάλυση, μπορεί να πει κανείς ότι ποδοσφαιρικά η Μπαρτσελόνα έχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά σε έναν αγώνα μεταξύ Μπάρτσα και Ρεάλ όλα μπορούν να συμβούν. Για τη Βασίλισσα είναι μια ευκαιρία να ξεπεράσει την απογοήτευση του αποκλεισμού από το Champions League. Δέχονται κριτική για την απόδοση και τα αποτελέσματά τους, αλλά σε έναν τελικό Κυπέλλου μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων δεν υπάρχουν φαβορί», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:



«Στο ποδόσφαιρο, τελικά, οι προπονητές θεωρούνται υπεύθυνοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Αντσελότι κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι άλλωστε ο προπονητής με τα περισσότερα τρόπαια στον κόσμο. Είναι ένας καλός και έξυπνος προπονητής, που διαχειρίζεται πολύ καλά ένα ρόστερ γεμάτο αστέρια όπως αυτό της Ρεάλ Μαδρίτης. Για μένα δεν φταίει. Η μη κατάκτηση τίτλων είναι συλλογική ευθύνη, αλλά τελικά ο προπονητής πάντα κατηγορείται».

