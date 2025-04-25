Σε συζητήσεις βρίσκονται ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΟΑΚΑ αφενός για την εύρυθμη λειτουργία του γηπέδου για την ομάδα, αφετέρου για την υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων στο στάδιο.

Με αφορμή σειρά πρόσφατων δημοσιευμάτων από την ΠΑΕ διευκρινίζονται τα εξής για το ζήτημα του ΟΑΚΑ:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει σύμβαση για χρήση του Ολυμπιακού Σταδίου έως το καλοκαίρι του 2027.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο – και λόγω της ειδικής χρηματοδότησής τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης και της στατικής συντήρησης και αποκατάστασης του μεταλλικού στεγάστρου.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ για την εύρεση των καλύτερων δυνατών επιλογών, ώστε από τη μια πλευρά να εξασφαλιστεί η λειτουργία του γηπέδου για την ομάδα, και από την άλλη να υλοποιηθούν τα έργα στον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα, τονίζεται.

