Το πρόγραμμα της ημέρας στο Άμπου Ντάμπι: Οι ώρες των συνεντεύξεων και οι προπονήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μετρούν αντίστροφα για την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, με την προετοιμασία τους ενόψει των ημιτελικών τους κόντρα σε Φενέμπαχτσε (23/5, 18:00) και Μονακό (23/5, 21:00), να έχει μπει στην «τελική της ευθεία»!

Όσον αφορά το σημερινό (22/5) πρόγραμμα των δύο «αιωνίων», περιλαμβάνει προπονήσεις και την επίσημη συνέντευξη Τύπου ενόψει των ημιτελικών της Παρασκευής, ενώ οι παίκτες θα τεθούν στη διάθεση των δημοσιογράφων και το βράδυ της Πέμπτης.

Αναλυτικότερα, το πρωί στις 10:30 ώρα Ελλάδος θα ξεκινήσει μια συζήτηση με μερικές σπουδαίες προσωπικότητες από το παρελθόν της Ευρωλίγκας, οι οποίοι θα θυμηθούν σημαντικές στιγμές από τα 25 χρόνια ιστορίας της διοργάνωσης, ενώ στις 11:30 θα ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου ενόψει των ημιτελικών, με κάθε ομάδα να εκπροσωπείται από τον προπονητή και έναν παίκτη της.

Για τον Παναθηναϊκό, μαζί με τον Εργκίν Αταμάν το «παρών» θα δώσει ο MVP της regular season, Κέντρικ Ναν, ενώ για τον Ολυμπιακό, στο πλευρό του Γιώργου Μπαρτζώκα θα βρίσκεται ο MVP των playoffs, Σάσα Βεζένκοφ! Τη Φενέρμπαχτσε θα εκπροσωπήσουν Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Νάιτελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ τη Μονακό Βασιλης Σπανούλης και Μάικ Τζέιμς. Η συνέντευξη Τύπου θα μεταδοθεί απευθείας από το επίσημο κανάλι της Ευρωλίγκας στο YouTube!

Αργότερα, το απόγευμα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα προπονηθούν στην «Etihad Arena», με τους παίκτες των δύο ομάδων να τίθενται ξανά στη διάθεση των δημοσιογράφων. Συγκεκριμένα, οι συνεντεύξεις των «πράσινων» θα πραγματοποιηθούν από τις 17:15 έως τις 17:30, ενώ οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι θα προπονηθούν τελευταίοι, θα κάνουν δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου από τις 20:15 έως τις 20:30.

Τέλος, σήμερα υπάρχει και αγωνιστική δράση για τους adidas NextGen EuroLeague Finals, με τέσσερα παιχνίδια να διεξάγονται στην «Mubadala Arena».

The #NextGenEuroLeague madness starts tomorrow💫



EVERYTHING you need to know about the Finals in Abu Dhabi here👇#adidasbasketball pic.twitter.com/swJuk064dW — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2025

