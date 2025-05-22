Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά την απονομή του βραβείου MVP του NBA στον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, με τον ηγέτη των Θάντερ να αφιερώνει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του στη σύζυγό του, Χέιλι Σάμερς.

Με δάκρυα στα μάτια, ευχαρίστησε τη γυναίκα της ζωής του για τη στήριξη, την αγάπη και τις θυσίες που έχει κάνει για εκείνον και την οικογένειά τους, λέγοντας: «Δεν θα ήμουν ο άντρας, ο παίκτης και ο πατέρας που είμαι χωρίς εσένα».

«Ήσουν η πρώτη που μου έδειξε τι σημαίνει αληθινή αγάπη, τι σημαίνει θυσία. Δεν θα ήμουν αυτός που είμαι χωρίς εσένα», είπε συγκινημένος μεταξύ άλλων ο ηγέτης των Θάντερ, που παντρεύτηκε την αγαπημένη του τον Φεβρουάριο, και πρόσθεσε: «Μου έδειξες τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει θυσία. Ανυπομονώ να περάσω μαζί σου την υπόλοιπη διαδρομή της ζωής μου».

Η βραδιά στο προπονητικό κέντρο των Θάντερ, όπου βρέθηκε όλη η ομάδα φορώντας μπλουζάκια με τη μορφή του MVP, θύμισε έντονα την ιστορική στιγμή του Κέβιν Ντουράντ το 2014, όταν είχε αποκαλέσει τη μητέρα του «the real MVP».

Ο SGA μίλησε χωρίς σημειώσεις, αποθεώνοντας, παράλληλα, τους συμπαίκτες του: «Αυτό το βραβείο είναι και δικό σας. Χωρίς εσάς τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό».

Η απονομή του τροπαίου στο κοινό θα γίνει πριν από το Game 2 των Τελικών της Δύσης, όπου οι Θάντερ υποδέχονται τους Τίμπεργουλβς.

