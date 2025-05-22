Το Final 4 της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι έχει ήδη ξεκινήσει, παρόλο που οι ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή.

Οι τέσσερις ομάδες έχουν φτάσει στο πολυτελές ξενοδοχείο Hilton Abu Dhabi Yas Island, όπου τους επιφυλάχθηκε μια πρωτοφανής υποδοχή, ανάλογη ενός Final 4 που για πρώτη φορά διεξάγεται εκτός Ευρώπης.

Όπως αναφέρει και το Basketnews, οι παίκτες και τα προπονητικά επιτελεία των ομάδων υποδέχθηκαν μέλη του πολιτιστικού ομίλου Mubarak Al Atiba με τον παραδοσιακό χορό Ayyala, ένα τελετουργικό καλωσόρισμα που συναντάται κυρίως σε γιορτές, γάμους και στην υποδοχή τιμώμενων προσώπων.

Abu Dhabi welcomes Olympiacos 🔥 pic.twitter.com/OOuoumNOEk — BasketNews (@BasketNews_com) May 20, 2025

Η Ayyala έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας, με κύριο σκοπό να εκφράσει τιμή και φιλοξενία προς τους επισκέπτες.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το μόνο παραδοσιακό στοιχείο της κουλτούρας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που βίωσαν οι ομάδες.

Οι διοργανωτές παρουσίασαν επίσης γεράκια, το εθνικό πτηνό των ΗΑΕ, ως σύμβολο τιμής και δύναμης. Το γεράκι κοσμεί το εθνόσημο της χώρας, εμφανίζεται στα νομίσματα, τα διαβατήρια και τα λογότυπα των κρατικών υπηρεσιών, ενώ συνδέεται με αξίες όπως η τιμή, η γενναιότητα, η εμπιστοσύνη και η δύναμη.

Panathinaikos enjoyed a warm welcome — even from the falcons! 😁🦅 pic.twitter.com/hS5rYRBGno — BasketNews (@BasketNews_com) May 20, 2025

Το καλωσόρισμα ολοκληρώθηκε με το παραδοσιακό αραβικό ρόφημα Gahwa, τον αρωματικό αραβικό καφέ. Ο καφές σερβίρεται με τελετουργικό τρόπο: χύνεται από μία διακοσμητική καράφα που ονομάζεται dallah, σε μικρά φλιτζάνια γνωστά ως finjan.

Ορισμένοι παίκτες ξαφνιάστηκαν από την υποδοχή, όμως οι περισσότεροι εκτίμησαν θερμά τη φιλοξενία, ανάμεσά τους και οι προπονητές Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Εργκίν Αταμάν, οι οποίοι εμφανίστηκαν σε εντελώς διαφορετική διάθεση σε σχέση με την περυσινή τους εμπειρία στο Βερολίνο.

The reigning EuroLeague champions have landed in Abu Dhabi ☘️ pic.twitter.com/9uYAw2LNoe — BasketNews (@BasketNews_com) May 20, 2025

Την πολιτιστική εμπειρία απαθανάτισε και ο Κέντρικ Ναν, περνώντας ανάμεσα στους χορευτές της Ayyala.

«Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι εδώ στο Άμπου Ντάμπι», δήλωσε ο Ναν στην επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague. «Κατά τη διάρκεια των playoffs είπα στην ομάδα μου πως δεν μπορούμε να το χάσουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε εκεί. Είναι υπέροχο συναίσθημα. Θα δώσουμε ακόμη δύο παιχνίδια και μπορεί να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Από τους παραδοσιακούς χορούς και τα γεράκια μέχρι τον αραβικό καφέ, το Final 4 της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι προσφέρει ήδη μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια μεγάλη μάχη, εντός κι εκτός παρκέ.

